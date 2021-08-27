أبرز مراسلي حرب أكتوبر.. وفاة الإعلامي المصري حمدي الكنيسي

توفي، اليوم الجمعة، الإعلامي المصري المخضرم حمدي الكنيسي، الذي ذاع صيته إبان حرب أكتوبر 1973.

وأعلنت ابنته مها حمدي وفاة والدها عن عمر ناهز 80 عامًا، بعد تعرضه لوعكة صحية مؤخرًا، دخل على إثرها العناية المركزة، بحسب وسائل إعلام مصرية.

ولد الكنيسي في قرية شبرا النملة في محافظة الغربية عام 1941، وبدأ مراحل التعليم المختلفة في مدارس القرية حتى التحق بكلية الآداب جامعة القاهرة، حصل على ليسانس الآداب قسم اللغة الإنجليزية عام 1961، وأتم دراسته في الترجمة الفورية في الجامعة الأمريكية.

عمل الراحل عام 1963 كمذيع لنشرة الأخبار في الإذاعة المصرية، وراح يتدرج في المناصب حتى عيّن كرئيس للإذاعة المصرية حتى سن التقاعد.

كما عمل مذيعًا للنشرة في البرنامج العام، وتدرج في المناصب حتى أصبح رئيسًا للإذاعة المصرية منذ عام 1997 حتى 2001، كما يعد واحدًا من أبرز مراسلي حرب أكتوبر 1973.

وسبق للراحل أن شغل منصب رئاسة شبكة صوت العرب عام 1992.

وكان الكنيسي أول رئيس تحرير لمجلة مسموعة لشركة صوت القاهرة للصوتيات والمرئيات عام 1995.

كما تولى مناصب أخرى، منها الأمين العام لمهرجان الإذاعة والتلفزيون، والأمين العام لمهرجان الأغنية العربية السادس.

ونال الكنيسي العديد من الجوائز والأوسمة، من بينها وسام الجمهورية تقديرا لأدائه كمستشار إعلامي لمصر في عهد الرئيس الراحل حسني مبارك.

كما نال درع التفوق من وزير الإعلام عندما تطوع للعمل مراسلا حربيا للإذاعة أثناء حرب أكتوبر 1973.

وكان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي وجه بنقل حمدي الكنيسي لتلقي العلاج في مستشفى المعادي العسكري، وتوفير الرعاية الطبية الكاملة له، بعد إصابته بوعكة صحية.

وحرب أكتوبر ”حرب العاشر من رمضان“ هي حرب شنتها كل من مصر وسوريا على إسرائيل عام 1973، وهي رابع الحروب العربية الإسرائيلية بعد 1948 (حرب فلسطين)، و1956 (حرب السويس)، وحرب 1967.

وكانت إسرائيل في الحرب الثالثة قد احتلت شبه جزيرة سيناء من مصر وهضبة الجولان من سوريا، إضافة إلى الضفة الغربية التي كانت تحت الحكم الأردني، وقطاع غزة الخاضع آنذاك لحكم عسكري مصري.

بدأت الحرب الرابعة في السادس من أكتوبر/ تشرين الأول 1973 بتنسيق هجومين مفاجئين ومتزامنين على القوات الإسرائيلية، أحدهما للجيش المصري على جبهة سيناء، وآخر للجيش السوري على جبهة الجولان.