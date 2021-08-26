تعرف على أطول المسلسلات الكرتونية في العالم

ظهرت أفلام الرسوم المتحركة في عشرينيات القرن الماضي، وانتقلت من هوليوود إلى التلفزيون، لتحظى بإقبال جماهيري واسع، حيث سادت العروض الكرتونية الطويلة في العالم لتبقى مواد مفضلة للكبار والصغار على حد سواء.

رسوم متحركة للكبار

رغم أن أفلام الرسوم المتحركة عادة ما تكون موجهة للأطفال، إلا أن العديد منها تستهدف البالغين، مثل أفلام الكرتون الكلاسيكية التي عرضت لسنوات، وبعضها لا يزال يبث حاليا، حيث نشأ على مشاهدتها الكثيرون، فهي تحمل دلالات وقيما سامية شكلت الذاكرة الجمعية لأجيال.

أطول عروض مسلسلات أفلام الرسوم المتحركة بحسب عدد الحلقات

راجراتس- 172 حلقة Rugrats

عُرض مسلسل راجراتس بواقع 172 حلقة، بدءا من عام 1991 واستمر لمدة 9 مواسم، ويتحدث عن مغامرات خيالية متنوعة لشخصية تُدعى تومي بيكلز مع مجموعة أطفال.

سلاحف النينجا – 193 حلقة Teenage Mutant Ninja Turtles

يتحدث عن 4 سلاحف متحولة هي: رافائيل، ليوناردو، مايكل أنجلو، ودوناتيلو، يتقنون فنون الدفاع عن النفس.

آرثر – 249 حلقة Arthur

تدور أحداثه حول الشخصية الرئيسية آرثر وعائلته وأصدقائه وعالم من الرسوم المتحركة المختلطة بين الإنسان والحيوان.

كينغ أوف ذا هيل – 259 حلقة King Of The Hill

تتحدث عن الحياة الشخصية والعملية لعائلة هيل وأصدقائه، والذين يعيشون في مدينة أرلين الخيالية بولاية تكساس.

ريجيولار شو – 261 حلقة Regular Show

تتحدث عن الصديقين مردخاي وريجبي، حيث يحاولان حل المشكلات البسيطة في حياتهما بطرق مبالغ فيها.

سبونج بوب سكوير بانتس – 268 حلقة SpongeBob SquarePants

عُرض لأول مرة على قناة نكلوديون الأمريكية في عام 1999، وهو حاليا في موسمه الثالث عشر، وتدور أحداثه حول شخصية سبونج بوب الذي يعيش في ”Bikini Bottom“ ويعمل طباخا في مطعم.

أدفينتشر تايم – 283 حلقة Adventure Time

تدور أحداث المسلسل حول شخصية تُسمى فين وشقيقه بالتبني جاك، والمكلفين بمحاربة الشر في أرض أوو.

أمريكان داد – 302 حلقة American Dad

يتحدث عن شخصية تدعى ستان سميث، وهو يعمل مع وكالة المخابرات المركزية، ويحاول التوفيق بين وظيفته وعائلته.

فاميلي جاي – 366 حلقة Family Guy

يتحدث عن عائلة غريفين التي تتعامل مع القضايا بطرق كوميدية.

عائلة سمبسون – 703 حلقات The Simpsons

تم عرضه لأول مرة في ديسمبر 1989، ويركز على عائلة سمبسون، والتي تتعامل مع قضايا الحياة بطريقة ساخرة.

لوني تيونز – 1041 حلقة Looney Tunes

يتحدث عن الشخصيات باغز باني ودافي داك وبوركي بيغ، الذين يقعون دائما في مشاكل.

وتبقى هذه المسلسلات الكرتونية صورة جمالية مفيدة في أذهاننا، وتتمثل في أن شخصيات هذه العروض لا تتقدم في العمر، الأمر الذي يسمح للمسلسل بالبقاء لأطول فترة ممكنة، وفقا لموقع ”سكرين رانت“.