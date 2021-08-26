المخرج سمير عارف يعاود "التودد" مجددا لطليقته زارا البلوشي

بعد عدة أشهر من إعلانها انفصالها عن زوجها الشهير بـ“القحطاني“، عاود المخرج سمير عارف، وهو طليق الفنانة ذات الأصول العمانية/ الباكستانية والمقيمة في السعودية زارا البلوشي الأول، التودد إليها مجددا، بعد رسائل حب سابقة كان قد غمرها بها، عقب انفصالها عن طليقها الثاني الشهير بـ“القحطاني“.

و نشر المخرج سمير عارف، صورة تجمعه بها، وفوقها رمز قلب يدل على الحب، موجها تنبيها للبلوشي، في حسابه في ”إنستغرام“، والتي علقت عليها ”البلوشي“ تعليقا خجولا، برمز للقلب وللود.

ولاحقا، عاود المخرج سمير عارف توجيه ”رسائل الحب“، حيث نشر مقطع من أغنية أجنبية رومانسية، وعليها صورة ترمز للحب إلى زارا في حسابه في ”إنستغرام“، وقد أرفقه بعبارة صريحة تعبر عن حبه بالقول: ”إهداء إلى أغلى حب“، موجها كذلك تنبيها إلى زارا البلوشي في حسابها ”إنستغرام“.

ورغم الرسالة الواضحة التي تحمل ”ودا“ من ”عارف“ إلى طليقته، إلا أنها ردت على ذلك بعبارة ”متحفظة“، حيث اكتفت بالقول: ”العلاقات أخلاق، حتى لو انتهت“، موجهة تنبيها في المقابل إلى طليقها.

يذكر أن هذه ليست المرة الأولى التي يوجه فيها المخرج سمير عارف ”رسائل حب“ إلى طليقته ”البلوشي“ منذ إعلانها عن انفصالها عن زوجها الثاني، ومن غير المعروف إن كان تبادل الرسائل بينهما، إشارة إلى رغبتهما في العودة إلى بعضهما البعض.

وكانت الفنانة العمانية المقيمة في السعودية قد كشفت في مطلع مايو/ أيار الماضي أسباب طلاقها الثاني رسميا من زوجها، بعد مرور شهر واحد فقط على زواجهما.

وردت البلوشي على متابعة استفسرت منها عن أسباب طلاقها، وذلك بعد إعلان زارا أنها حصلت مقابل الطلاق على سيارة من نوع ”مرسيدس“.

وتابعت أنّ خلافا وقع بينها وبين زوجها، وتفاجأت برد فعله يقول لها: ”الزواج قسمة ونصيب“، وهو ما سبب لها صدمة.

وذكرت زارا البلوشي أنها لم تتناقش مع زوجها فيما قال، مبينة أنها أبلغت أهلها بما حدث.

وأكدت أنها كانت على معرفة بزوجها السابق منذ عامين، وكان يعلم ما بداخلها بشأن معاناتها في نسيانها زوجها الأول، موضحة أنه كان يتمنى منها موافقة على ارتباطهما وعندما فعلت ذلك صدمها.

وأشارت إلى أن الصدمة كانت في عدم احتواء زوجها لأول خلاف بينهما، وأرجع الأمر للقسمة والنصيب.

وألمحت كذلك في مقطع فيديو بثته على حسابها في تطبيق ”سناب شات“، بعد طلاقها بفترة قصيرة، إلى أنها خدعت في زوجها مشددة على أنها ”بوجوده وغير وجوده كما هي ولم يضف إليها أي شيء“.

واعتبرت أن اختيارها كان سيئا، لافتة إلى أنه كان يكذب عليها ولم يكن سندا لها كما وعدها مردفة: ”ما كان أخ اخس صرت أصدق هالزمن“.