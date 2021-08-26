محمد رمضان يحصل على الدكتوراة‎

حصل الفنان المصري محمد رمضان، على منحه الدكتوراه الفخرية، ولقب سفير الشباب العربي في لبنان.

ووجه محمد رمضان، رسالة شكر لوزير الثقافة اللبناني، ونقيب الموسيقيين والممثلين اللبناني، ونشر محمد رمضان صورة عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي إنستغرام، و قال: ”شكراً وزير الثقافة اللبناني ونقيب الموسيقيين ونقيب الممثلين اللبناني على منحي الدكتوراة الفخرية في التمثيل والأداء الغنائي وشكراً المركز الثقافي الألماني في #لبنان على منحي لقب سفيرالشباب العربي“.

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وجاء في الشهادة: ”الدكتور محمد رمضان محمود حجازي أستاذ التمثيل والأداء الغنائي يسر المركز الثقافي الألماني الدولي (IGCC) والمسجل تحت الرقم (3437236) منحكم شهادة الدكتوراة الفخرية التي تمنح لشخصيات مهمة في العالم كتقدير رفيع المستوى لما بذلتموه لنشر روح التسامح والعدالة والقيم الإنسانية والثقافية والعلمية“.

كان الفنان المصري محمد رمضان، فُجع يوم الأحد الماضي، بوفاة ”حماته“، والدة زوجته نسرين عبد الفتاح، التي غيبها الموت في أحد المستشفيات الكبرى بالقاهرة، بعد صراع مع المرض.

وأعلن محمد رمضان خبر وفاة حماته عبر حسابه الشخصي في موقع ”إنستغرام“، إذ نشر صورة عائلية جمعته بزوجته نسرين ووالدتها، وهو في بداية نجوميته.

وطالب محمد رمضان جمهوره ومحبيه المتابعين له بالملايين، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بالدعاء لوالدة زوجته، فقال: ”إنا لله وإنا إليه راجعون، توفيت اليوم والدة زوجتي“.