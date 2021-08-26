محمد رمضان يحصل على الدكتوراة‎

حصل الفنان المصري محمد رمضان، على منحه الدكتوراه الفخرية، ولقب سفير الشباب العربي في لبنان.
ووجه محمد رمضان، رسالة شكر لوزير الثقافة اللبناني، ونقيب الموسيقيين والممثلين اللبناني، ونشر محمد رمضان صورة عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي إنستغرام، و قال: ”شكراً وزير الثقافة اللبناني ونقيب الموسيقيين ونقيب الممثلين اللبناني على منحي الدكتوراة الفخرية في التمثيل والأداء الغنائي وشكراً المركز الثقافي الألماني في #لبنان على منحي لقب سفيرالشباب العربي“.
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وجاء في الشهادة: ”الدكتور محمد رمضان محمود حجازي أستاذ التمثيل والأداء الغنائي يسر المركز الثقافي الألماني الدولي (IGCC) والمسجل تحت الرقم (3437236) منحكم شهادة الدكتوراة الفخرية التي تمنح لشخصيات مهمة في العالم كتقدير رفيع المستوى لما بذلتموه لنشر روح التسامح والعدالة والقيم الإنسانية والثقافية والعلمية“.
كان الفنان المصري محمد رمضان، فُجع يوم الأحد الماضي، بوفاة ”حماته“، والدة زوجته نسرين عبد الفتاح، التي غيبها الموت في أحد المستشفيات الكبرى بالقاهرة، بعد صراع مع المرض.
وأعلن محمد رمضان خبر وفاة حماته عبر حسابه الشخصي في موقع ”إنستغرام“، إذ نشر صورة عائلية جمعته بزوجته نسرين ووالدتها، وهو في بداية نجوميته.
وطالب محمد رمضان جمهوره ومحبيه المتابعين له بالملايين، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بالدعاء لوالدة زوجته، فقال: ”إنا لله وإنا إليه راجعون، توفيت اليوم والدة زوجتي“.
وحرص جمهور محمد رمضان، على تقديم التعازي له عبر تعليقاتهم بالسوشال ميديا.
يذكر أن النجم المصري محمد رمضان، أحيا الجمعة الماضية، حفلًا غنائيًا في جولف بورتو مارينا.
وشهد حفل محمد رمضان إقبالًا جماهيريا كبيرًا، حيث فوجئ الجمهور بدخوله المسرح بسيارته ”اللامبورجيني“، ففي بداية العرض، ظهر ”مجسم“ محمد رمضان على شاشة كبيرة على المسرح، لتنطلق منه مقولته الشهيرة ”نمبر وان“.
وبعد ذلك، ظهر محمد رمضان فجأة على المسرح بالسيارة اللامبورجيني، التي أصبحت حديث الجمهور في حفله بالساحل، وكذلك المتابع لما يدور في كواليسه عبر مواقع التواصل الاجتماعي، لاسيما أنها مطلية بماء الذهب، إذ لفتت أنظار الجميع.
ومؤخرًا طرح محمد رمضان فيديو كليب ”على الله“ رسميا عبر قناته على موقع ”يوتيوب“، ولاقت الأغنية إعجاب شريحة كبيرة من الجمهور، فور طرحها.