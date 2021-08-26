السعودية.. ضبط المشهورة "مشاعل القحطاني" بعد إساءتها لرجل أمن

ألقت الأجهزة الأمنية في المملكة العربية السعودية، اليوم الأربعاء، القبض على مشهورة مواقع التواصل ”مشاعل القحطاني“ بعد إساءتها إلى رجل أمن.

وكانت وزارة الداخلية قد أعلنت عن اتخاذها إجراءات ضد مواطنة، بعد تلفظها بألفاظ مسيئة على رجل أمن، وكشف المتحدث باسم شرطة منطقة الرياض الرائد خالد الكريديس عبر حساب ”سناب الداخلية“، أن المرأة، التي ظهرت في مقطع فيديو متداول، هي مواطنة سعودية في العقد الثالث من العمر، وتمت إحالتها إلى النيابة العامة.

وأضافت ”الداخلية“ في بيانها بأن ”المرأة حاولت منع رجل الأمن من مخالفتها في أثناء تأديته مهامه في تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية للحدّ من انتشار فيروس كورونا“.

ولم تكشف وزارة الداخلية عن هوية المرأة المعنية، لكنها نشرت عبر ”سناب الداخلية“ فيديو مضلل لمقاطع تعود إلى المشهورة مشاعل القحطاني، فيما رصد متابعون عبر موقع التواصل ”تويتر“ مقاطع الفيديو، مطالبين بمحاسبتها عبر هاشتاغ #مشاعل_القحطاني_تسي_لرجال_الامن.

#مشاعل_القحطاني_تسي_لرجال_الامن

سوف تلقى ما تستحقه نظاماً لكي تكون عبرة لغيرها..

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تحية إجلال و تقدير لـ #رجال_الأمن — بـنـدر الـغـضـوري (@bandar_alanzii) August 26, 2021

وظهرت ”القحطاني“ في المقاطع المعنية وهي تتوعّد رجل مرور بتوجيه تهمة تحرش له، بدعوى ملاحقته لها، فيما قالت في مقطع فيديو آخر أنه ”يتعاطى المخدرات“، وذلك لأنه قام بمخالفتها، متحدية إياه بالقول إنه ”يمكنه مخالفتها قدر ما شاء“.

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وانتقدت مغردة سلوك ”القحطاني“، لافتة إلى أنها تعاني من ”نقص في الثقة“: ”الشخص الناقص وقليل الثقه يشوف الكل مهوس فيه وراغب فيه وهو بالحقيقه محد داري عن هوى دارها ”مرضك“ مايعطيك الحق تتلفظين وتتهمين وتعتدين على رجل يقوم بمهامه وتشهرين فيه.“.

وأكد بدر العتيبي ارتكاب مشاعل القحطاني للعديد من المخالفات، مشددا على ضرورة محاسبتها: ”عدة مخالفات قامت بها مصورة المقطع 1- تصوير رجل الامن وهو يؤدي مهامه 2-التلفظ عليه بألفاض نابيه ومستفزه 3-لباس غير لائق ومخالف للذوق العام 4-التشهير

5-التطاول على الدين 6-عدم لبس الكمامه، لابد من محاسبة هالاشكال وايقاف منصاته“.

وأيدت ”ديمة“ ضرورة محاسبتها، مؤكدة أن ”رجال الأمن خط أحمر“: ”لها مقاطع تفششل يستحي الواحد ينشرها خبيثه والحين جايه تسيء لرجال الامن وفي مكان عملهم مفروض تتعاقب الارجال أمنناخط أحمر“.

ولاحقا، أكد مغردون أنه تم القبض عليها من قبل الجهات الأمنية.

وتفرض السعودية عقوبة على الأفراد المخالفين لإجراءات كورونا بـ 1000 ريال، وتضاعف العقوبة لتصل إلى 100 ألف ريال لأي شخص يخالف الإجراءات الاحترازية والتدابير (البروتوكولات) الوقائية بـ“عدم استخدام الكمامة الطبية أو القماشية أو ما يغطي الأنف والفم، وعدم الالتزام بمسافات التباعد الاجتماعي، ورفض قياس درجة الحرارة عند دخول مقار القطاعين العام أو الخاص، وعدم الالتزام بالإجراءات المعتمدة عند ارتفاع درجة الحرارة عن 38 درجة مئوية، والامتناع عن تقديم ما يثبت الحالة الصحية من خلال التطبيقات المخصصة لذلك“، وذلك في الحالات المنصوص عليها في تلك الإجراءات والتدابير (البروتوكولات) الوقائية.