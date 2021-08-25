جدل بين سعوديين بعد إساءة مشهورة "تيك توك" للذات الإلهية

أثار مقطع متداول لاثنين من مشاهير تطبيق ”تيك توك“ جدلا في المملكة العربية السعودية على خلفية عبارة تلفظت بها مشهورة تدعى ”يارا“، وحملت إساءة للذات الإلهية.

وكان مقطع متداول عبر موقع التواصل الاجتماعي ”تويتر“، لحديث فتاة – قيل إنها مشهورة تدعى ”يارا“ – مع مشهور يلقب بـ“عمورة“، تستنكر فيه بعبارة ”مسوي خوي مع الله“، في إشارة إلى أنه ”يسعى لمساواة نفسه بالذات الإلهية“.

وهاجم رواد ”تويتر“ كلام الفتاة، مؤكدين أنه ”إساءة لله عز وجل“، فيما عبر بعضهم عن انزعاجهم من انتشار ظاهرة الإساءة والتطاول في الدين، وأكد آخرون أن ”تطبيقات مواقع التواصل سبب في ظهور مثل هؤلاء“، مطالبين باتخاذ إجراءات صارمة تجاه المسيئين.

لكنّ فريقا آخر دافع عن الفتاة، وأكد أن مضمون كلامها لا يحمل إساءة، وأن المقطع مجتزأ، إذ كانت ترد فقط على كلام ”عمورة“، حين ”أكد لها أنها لن تدخل الجنة“، لتجيبه هي بما ذكرته، بينما ذكر آخرون أن ”المقطع المتداول للمحادثة قديم“.

ووفق معلومات، لا يمكن لموقع ”إرم نيوز“ التثبت من صحتها، فإن ”الفتاة المعنية – وهي إحدى شهيرات تيك توك – تبلغ من العمر 18 عاما“، لافتين إلى أن المشهور ”عمورة“ مقيم خارج السعودية، على خلافها.

وقبل عدة أيام ألقت الجهات الأمنية السعودية القبض على مواطن أساء لأم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، من خلال مقطع فيديو كان قد نشره.

وكان مقطع فيديو على تطبيق ”تيك توك“ قد انتشر لمشهور سعودي يدعى ”فيلكس“، وشخص آخر كان يحادثه، ويسأله عن سبب طول شعره، ليجيبه ”فيلكس“ بألفاظ مسيئة لزوجة الرسول السيدة عائشة رضي الله عنها، الأمر الذي أثار غضبا بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مطالبين بالقبض عليه ومحاسبته على ما بدر منه.

وإثر ذلك، فقد أمر النائب العام الشيخ سعود بن عبدالله المعجب، بسرعة القبض على المذكورين استنادًا للمادتين (15 و 17) من نظام الإجراءات الجزائية، وإحالتهما إلى النيابة العامة لاستكمال الإجراءات الجزائية بحقهما.

ووفق ما أوردته وكالة الأنباء السعودية (واس)، في حينه، فقد صرح مصدر مسؤول في النيابة العامة، أن نشر ما من شأنه المساس بالرموز الدينية والقيم الإسلامية والآداب العامة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، يُعد من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف وفقا لقرار معالي النائب العام رقم (1) وتاريخ 1 /1 /1442هـ، وتصل عقوبتها إلى السجن (5) سنوات وغرامة (3) ملايين ريال (810,000 دولار).