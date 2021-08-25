تركي آل الشيخ يكشف عن تمثال للراحل عبدالحسين عبدالرضا في "موسم الرياض" (صور)

أكد المستشار تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية، أنه يجري العمل على تحضير العديد من المفاجآت لنجوم في الخليج وتحديدا الكويت، في ”موسم الرياض“.

وفي هذا الإطار كشف ”آل الشيخ“ عن تدشين تمثال للفنان الكويتي الراحل عبدالحسين عبدالرضا، على أن يتم عرضه للجمهور في ”موسم الرياض“ المقرر انطلاقه في الفترة القليلة المقبلة.

وجاء حديث تركي آل الشيخ، من خلال تعليق دونه على تغريدة للفنان الكويتي نبيل شعيل، الذي أشاد بالجهود المبذولة لإظهار موسم الرياض، بشكل يبهر العالم العربي خاصة والعالم ككل.

وكتب تركي آل الشيخ، في تعليقه: ”‏‎تنورونا أبو شعيل.. وبستغل كلامك هذا وأوري أهلي في الكويت لمحة للي نسويه تقدير للغالين“.

تنورونا ابو شعيل … وباستغل كلامك هذا واوري اهلي في الكويت لمحه للي نسويه تقدير للغالين 🇰🇼❤️🇸🇦 pic.twitter.com/42qEHuUtfT — TURKI ALALSHIKH (@Turki_alalshikh) August 23, 2021

وكان نبيل شعيل، قد أعاد نشر مقطع فيديو عبر حسابه في موقع ”تويتر“ استعرض بعضا من تفاصيل ما جرى تحضيره في منطقة البوليفارد في العاصمة الرياض.

وكتب نبيل شعيل، قائلا: ”‏نشكر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان على مايقدمونه للشعب السعودي والشعب الخليجي أجمع في ‎#موسم_الرياض هو موسم كل الخليج“.

نشكر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز و سمو ولي العهد الامير محمد بن سلمان على مايقدمونه للشعب السعودي و الشعب الخليجي اجمع ف #موسم_الرياض هو موسم كل الخليج https://t.co/ufmjTFaRsf — نبيل شعيل (@nabeelshuail) August 23, 2021

في السياق، دخل بشار عبدالحسين عبدالرضا، نجل الفنان الكويتي الراحل، على خط الحديث بين نبيل شعيل وتركي آل الشيخ، موجها الشكر للأخير ما بذله من جهد في موسم الرياض، وتحديدا كشفه عن تمثال والده.

وكتب بشار عبدالحسين عبدالرضا، قائلا: ”‏‎‎بو ناصر كلمة شكرا قليلة جدا بحقك الله يحفظك دمعت عيني لما شفت تمثال المرحوم“.

بو ناصر كلمة شكرا قليلة جدا بحقك الله يحفظك دمعت عيني لما شفت تمثال المرحوم — بشار عبدالحسين عبدالرضا (@awadh_bashar) August 23, 2021

وكان قد نشر تركي آل الشيخ، تغريدة عبر حسابه على موقع ”تويتر“، تضمنت بوسترا إعلانيا بعنوان ”أرقام موسم الرياض 2″، وكان أبرز ما فيه ”إقامة 70 حفلا غنائيا عربيا، إضافة إلى 6 حفلات عالمية، مع إقامة مباراة مصارعة حرة ومباراة عالمية“.

وذكر أنه من المقرر أن يقام ”موسم الرياض 2“ على مساحة 5 ملايين و400 ألف متر مربع، في 14 منطقة على أن يشمل الموسم ككل إقامة 7500 فعالية.

وأضاف آل الشيخ أنه ”تم تدشين 200 مطعم، و70 مقهى، على أن يشاهد الجمهور 350 عرضا مسرحيا، إضافة إلى 18 مسرحية عربية، و6 مسرحيات عالمية“، مبينًا أنه سيتم إقامة 100 تجربة تفاعلية، و10 معارض عالمية.

وقال في التغريدة: ”‏بتخطيط ودعم سمو سيدي حفظه الله، وبالتعاون مع عدة جهات مشكورة، قريبا سنبهر العالم بأياد سعودية“، حيثُ تفاعل عدد كبير من الفنانين مع التغريدة.

ويعد موسم الرياض أضخم المواسم الترفيهية في المملكة، إذ يتضمن عروضا مسرحية وسينمائية وحفلات غنائية وموسيقية جماهيرية يشارك فيها نجوم وفرق عالمية، بجانب معارض للفنون التشكيلية، والفنون الأخرى، بما فيها الموجهة للأطفال.