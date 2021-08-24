توم كروز يفاجئ عائلة بريطانية بهبوط مروحيته في حديقتهم

اضطر نجم هوليوود المخضرم توم كروز، للهبوط اضطراريًا في حديقة منزل عائلة بريطانية؛ والتي لم تكن تتوقع أبدًا هبوط مروحية في حديقة منزلها لمقابلة واحد من أهم نجوم هوليوود.

ووفق تقرير نشرته شبكة ”بي بي سي نيوز“، يتواجد كروز حاليًا في المملكة المتحدة لتصوير مشاهد من الجزء الأحدث من سلسلة ”مهمة مستحيلة“، الذي تشارك في بطولته الممثلة هايلي أتويل، في مركز ”غراند سنترال“ التجاري في برمنغهام.

وبينما تم إغلاق المطار القريب، كان كروز مسافرًا بطائرة هليكوبتر وبحاجة إلى مكان للهبوط.

وتم إبلاغ السيدة أليسون ويب، التي تعيش مع عائلتها بمنطقة ”وركشير“ المجاورة، أن شخصًا مهمًا لم يُذكر اسمه بحاجة لمكان للهبوط بطائرة مروحية لأن مطار كوفنتري القريب مغلقًا بشكل مؤقت.

وقالت ويب: ”اعتقدت أنه سيكون من الرائع أن يرى الأطفال المروحية تهبط في حديقة منزلنا.. ووصل توم كروز وخرج من الطائرة، وكان الموقف مذهلًا للغاية“.

وأضافت: ”فور خروج توم من الطائرة؛ توجه مباشرة للتحدث مع الأطفال، ثم توجه إلينا وقدم لنا التحية بمرفقه بدلًا من المصافحة، تطبيقًا لقواعد السلامة العامة في ظل تفشي فيروس كورونا، ووجه إلينا شكرًا جزيلًا، والتقط توم بعض الصور معنا“.

وتابعت: ”بعد ذلك، عرض نجم هوليوود؛ أنه بإمكان أطفالنا الصعود على متن المروحية والقيام بجولة على متنها، وبالفعل اصطحب الطيار الأطفال في جولة، بينما توجه كروز لحضور اجتماع“.

وأنهت السيدة ويب حديثها قائلة: ”لقد كان يومًا رائعًا“، مضيفة ”كان موقفًا سرياليًا للغاية.. ومازلت لا أصدق أنه حدث“.

يذكر أن توم كروز قضى الكثير من الوقت في أوروبا في الأشهر الأخيرة، وتوقف تصوير السلسلة في إيطاليا في أبريل الماضي، بعد تفشي وباء كورونا.

واستؤنف العمل مجددًا في سبتمبر الماضي داخل بيئة آمنة بأحد استوديوهات المملكة المتحدة، قبل التوجه لاحقًا إلى دبي لاستكمال المشاهد المتبقية هناك.

وكان من المقرر عرض الفيلم في نوفمبر 2021، ولكن تم تأجيله إلى 27 مايو 2022، بسبب التأجيلات المتكررة في ظل تفشي كورونا.

يشار إلى أن الجزء السادس من السلسلة بعنوان ”mission: impossible – fallout“، صدر قبل عامين، ووصلت عائداته إلى نحو 792 مليون دولار في شباك التذاكر العالمي.