أول تعليق من نضال الشافعي بعد أزمته الصحية

طمأن الفنان المصري نضال الشافعي، جمهوره على حالته الصحية بعد الوعكة الصحية التي تعرض لها خلال الأيام الماضية، ونقل على إثرها إلى المستشفى لإجراء عملية جراحية لاستئصال جزء من القولون بعد تعرضه للانفجار.

وشارك الشافعي، جمهوره عبر حسابه الرسمي على موقع ”إنستغرام“، مقطعًا صوتيًا تحدث خلاله بصعوبة وذلك في أول تعليق له بعد أزمته الصحية، ليطمئن جمهوره على حالته الصحية، مؤكدًا أنه تخطى مرحلة الخطر.

وكشف الفنان المصري أن الأطباء أبلغوه بأن وضعه الصحي سوف يسمح له بمغادرة المستشفى خلال أيام، وقال في المقطع: ”أنا الحمد لله.. عديت الوضع الحرج، وبإذن الله خلال أيام قليلة سوف أخرج من المستشفى“.

وحرص نضال، على توجيه الشكر إلى جمهوره وزملائه الذين سألوا عنه خلال الأيام الماضية للاطمئنان على حالته الصحية، قائلًا: ”شكرًا لكل الناس اللي وصلني دعاؤهم واهتمامهم واتصالاتهم، وبقول لهم ألف شكر أن ربنا سخركم ليا أنكم تدعولي وتقفوا جنبي المحنة دي، والحمد لله فعلًا الشدائد بتبين معادن الرجال والصحاب“.

وتفاعل عدد كبير من نجوم الفن مع المقطع الصوتي الذي نشره نضال الشافعي، كان أبرزهم النجم أحمد زاهر، الذي قال: ”ربنا يحفطك يا صاحبي وان شاء الله هاترجع احسن من الاول ربنا يخليك لمراتك و ولادك وجمهورك يا حبيبي“.

وحرصت الفنانة نجلاء بدر، على الاطمئنان على حالة نضال الشافعي الصحية، والدعاء له، حيث علقت على الفيديو قائلة: ”ألف سلامة عليك وربنا يتمم شفاك“، وغيرهم العديد من النجوم الذين تمنوا الشفاء له.

وتعرض الفنان المصري، لأزمة صحية نُقل على إثرها إلى المستشفى، حيث تبينت إصابته بانفجار في القولون، ما أدى إلى خضوعه لعملية جراحية.

بدوره، قال المكتب الإعلامي للفنان في بيان، الأحد، إن ”انفعال الفنان نضال الشافعي عقب انتهائه من يوم تصوير في فيلم (ميني بار) بسبب عدم تنفيذ المنتج الوعود التي أقر بها، تسبب بحدوث انفجار في القولون، ودخوله المستشفى بشكل عاجل، وخضوعه لجراحة عاجلة استلزمت 4 ساعات“.

وأضاف: ”قرر الطاقم الطبي المعالج للفنان نضال الشافعي، وضعه تحت الملاحظة الطبية في أحد مستشفيات المهندسين في القاهرة، إلى حين استقرار حالته بشكل نهائي“.