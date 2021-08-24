الإعلامية السورية كنانة علوش تنتقد الأجهزة الأمنية لفشلها في ضبط "سارقي منزلها"

انتقدت الإعلامية السورية في قناة ”سما“ كنانة علوش، المعروفة بموالاتها للنظام السوري، في مقطع فيديو بثته عبر حسابها في موقع ”فيسبوك“، الأجهزة الأمنية بعد فشلها في القبض على سارقي منزلها، رغم تقديمها جميع المعلومات والتفاصيل عن السارق الرئيسي لهم، بحسب ما ذكرته.

وعبر مقطع فيديو مطول بثته، أكدت الإعلامية ”علوش“ أن منزلها تعرض قبل شهرين من الآن للسرقة من قبل عصابة، حيث سرقوا ما وصفته بـ“شقى عمرها“، وكل ما ادخرته طوال 15 سنة من عملها الإعلامي.

واستنكرت تباطؤ الأجهزة الأمنية في القبض على السارق الرئيسي، رغم تقديمها كافة التفاصيل عنه وعن ذويه وأصدقائه كذلك، ومع ذلك تم القبض على شخص يمت له بصلة وإغلاق القضية وإحالتها للقضاء.

ووجهت الإعلامية السورية رسالتها إلى الرئيس بشار الأسد، مستندة إلى حديثه عن ضرورة أن يكون الإعلام جسرا بين المسؤول والمواطن من أجل خدمة المواطنين وإعادة حقوقهم، مضيفة أنها ”عجزت عن استرداد حقها، فكيف لها كإعلامية أن تؤدي وظيفتها، وتطالب بإعادة حقوق المواطنين“.

وشددت على أنها عملت على مدار 15 عاما في خدمة بلدها، ورغم ذلك ”ضاع شقا عمرها“ ولم تتحرك الأجهزة الأمنية لضبط السارق، مع تقديمها كافة المعلومات عنه.

وناشدت كنانة علوش الرئيس بشار الأسد، لـ“يعيد لها حقها“، مؤكدة أنه ”من الصعب أن تؤدي دورها كإعلامية وإيصال صوت المواطنين إلى المسؤولين، وهي لم تستطع أن تسترد حقها“.

واختتمت كلامها بمناشدة ”الناس“ للوصول إلى السارق، وإعادة مسروقاتها.

وقالت ”علوش“ في المقطع الذي بثته: ”(..) عصابة اقتحمت منزلي وسرقت مقتينات ثمينة، (..) الحادثة صرلها شهرين، (..) نشرت الفيديو انطلاقا من كلمة الرئيس السوري بشار الأسد، الذي شدد فيه على دور الاعلام الذي عليه أن يكون جسرا بين المسؤول والمواطن، لتسهيل أمورهم، وأنا كمواطنة وإعلامية ما قدرت أوصل لحقي، فكيف بدي ساعد المواطن لحتى ياخذ حقوقه!“.

وتابعت: ”(..) قدمت جميع المعلومات والبيانات عن السارق وأهله، وتم التعرف عليه من الجهات المعنية، من ثاني يوم، وألقوا القبض على شخص قريب من السارق وعصابته، اللي ضايقني الموضوع تسكر وتحول للقضاء، وكل المعلومات موجودة عندن ولا لحد اللحظة ما قدروا يجيبوا الحرامي، رغم انو موجود في محافظة حلب، يمكن سمعتوا بالحادثة تبع الاعتداء على نائب محافظ حلب، ثاني يوم جابوا الشخص المعتدي، (..) فيه قصص بثواني بجيبوا الشخص، (..) أنا كإعلامية وكمواطنة بوجه كلامي للسيد الرئيس، أنا بدي حقي متل كل الناس، (..) كيف بدي دافع عن حقوق الناس وكيف بدي اشتغل ودافع عن المسؤولين وأنا حقي ما قدرت جيبو، (..) أنا من خلال السيد الرئيس أعلن من هذا المنشور وهذا الفيديو، يوصل للسيد الرئيس ويوصل لأعلى المستويات، أنا ما انسرق من بيتي شي قليل، أنا انسرق شقا عمري وتعبي وأنا عبنتظر من شهرين، (..) أنا رحت على أكثر من مكان وصلتلنن كتير معلومات هامة، وبالأخير بتسكر القضية وبتحول للقضاء، (..) بدي كل العالم تشارك هالفيديو ليرجع حقنا، أنا شقا عمري وتعبي كله كل شي انسرق، لازم يتعاقبوا هدول الأشخاص، لحتى نقدر نكمل، أنا تعبت 15 سنة، يروح هيك تعبي وتعب الأشخاص، (..) بدي كل الناس اللي بتعرف هدا الشخص وصار معروف بحلب، وإلو سوابق هوي وأحد الأشخاص اللي بتواصل معن، بتمنى الناس تساعدنا لنقدر نوصلن، (.. ) لهيك أنا بطلب من الناس تساعدنا نلقي القبض على هذا الشخص اللي قدر يدخل بكل وقاحة على بيتي وياخد شقا عمرنا وتعبنا ويتواصل معنا لنقدر ناخد حقنا“.

واشتهرت الإعلامية كنانة علوش بموالاتها للنظام السوري، وتغطيتها لأخبار الجيش السوري، حيث تحولت مع الأزمة السورية من عملها كمذيعة في الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون إلى ”مراسل حربي“ لصالح قناة ”سما“.