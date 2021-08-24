أحمد خميس "مستاء" من الحديث عن "نسبه": تعبت أكمل حياتي

عبر الإعلامي الإماراتي أحمد خميس، عن استيائه من كثرة الحديث بشأن ”نسبه“، كونه لم يعثر على أهله حتى الآن، ويتلقى أسئلة كثيرة في هذا الخصوص.

وشارك أحمد خميس، مقطع فيديو عبر حسابه في موقع ”إنستغرام“، تحدث خلاله عن أزمة عدم عثوره على أهله لاسيما وأن الحديث طال في هذا الشأن في الفترة الماضية.

وقال أحمد خميس، إنه لا يحب الحديث في هذا الموضوع كون دولته الإمارات عوضته عن أشياء كثيرة في حياته حتى أنه نسي أنه يتيم أو مجهول النسب.

وعبر الإعلامي الإماراتي عن امتعاضه قائلا ”لمتى أسأل نفسي أهلي موجودين أم لا؟“، موضحا أنه في كثير من الأوقات كان يفكر في أهله، وفي كل يوم يتمنى أن يجدهم.

وأردف أحمد خميس، قائلا أنه يتمنى لو يرونه أهله ويشعرون بخطأهم تجاهه، مضيفا أنه على الأقل يرغب في معرفة ما إذا كانوا على قيد الحياة من عدمه، حتى أنه أصبح متعبا ولا يريد استكمال حياته.

وشدد أحمد خميس، على أنه يعتبر أهله متوفين لأنه لم يرهم ولا يعرف شكلهم، مختتما ”أتمنى منكم تتفهمون إني أكتب الكلام لأنكم أهلي“.

وكان قد دافع أحمد خميس عن زوجته الفنانة والإعلامية مشاعل الشحي، بعد أن تعرضت شائعات خلال الفترة الماضية بسبب انتشار وتداول مقطع مخل بالآداب منسوب لها، وتم ترويجه على أنها بطلته.

ونشر خميس، عبر صفحته على موقع ”إنستغرام“، صورة رومانسية تجمعه مع زوجته، مؤكدًا أنها ملتزمة دينيًا وتصلي وتخاف ربها، كما أنها عوضته بشكل كبير عن الأيام الصعبة التي عاشها في فترة طفولته.

ورد الإعلامي الإماراتي على الشائعات، قائلا: ”لكل الإشاعات الي طلعت على زوجتي، أولا زوجتي مثل الطفلة البريئة مالها خص بأحد ومن تزوجنا عايشين لبعض، انا من عرفت اني يتيم“.

وكشف أنه كان يعيش في صراع نفسي قبل التعرف عليها، ولم يكن يفكر في الزواج، موضحًا ”ما كنت ادور على احد يعوضني او اني افكر بالزواج، لاني كنت عايش بصراع نفسي وفوق ذلك كنت انطوائي“.

وتحدث خميس عن أمنيته قائلا ”بعمر ١٦ وهي اني اتزوج إماراتية بقلب فلبينية بسبب اني تربيت مع فلبينيات والله عوضني، صدق عوضني تزوجت إماراتية نصها فلبينية، يعني الله صبرني كل ها الفترة الين ما اتزوج البنت الي تمنيتها من وانا وصغير“.

وأوضح أن أكثر الأشياء التي جذبته للزواج من مشاعل الشحي هي التزامها بتعاليم الدين وحبها الخير لكل الناس ومساعدتهم، متابعًا: ”ما لقيت شيء يمنعني من اني اتزوجها تصلي وملتزمة وتخاف ربها وتحاول انها تساعد الجميع بمعنى الكلمة وتحب تضحك الي قدامها، وفوق ذلك عوضتني عالنقص الي فقدتها وانا وصغير“.