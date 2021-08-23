آخر تطورات الحالة الصحية للفنان المصري نضال الشافعي

كشف الفنان المصري محمد جمعة، آخر تطورات الحالة الصحية لزميله نضال الشافعي، الذي تعرض لوعكة صحية خطيرة.

وكان الشافعي نُقل إلى المستشفى، في وقت سابق، حيث خضع لعملية جراحية لاستئصال جزء من القولون العصبي.

وطمأن محمد جمعة، محبي ومتابعي نضال الشافعي عبر صفحته الرسمية على موقع ”إنستغرام“، قائلا ”إن صحة الشافعي، تحسنت بشكل ملحوظ، بعد تجاوزه مرحلة الخطر.“

ونشر جمعة، صورة لنضال الشافعي، وكتب معلقا عليها: ”الحمد لله أخي وصديقي نضال بخير، ويتماثل للشفاء، دعواتكم بتمام الشفاء للعودة لجمهوره قريبا“.

https://www.instagram.com/p/CS6rWpZsySS/

وأعرب المعلقون على صورة الشافعي، عن سعادتهم لتحسن وضعه الصحي.

وتعرض الفنان المصري، لأزمة صحية نُقل على إثرها إلى المستشفى، حيث تبين إصابته بانفجار في القولون، ما أدى لخضوعه لعملية جراحية.

بدوره، قال المكتب الإعلامي للفنان في بيان، الأحد، إن ”انفعال الفنان نضال الشافعي عقب انتهائه من يوم تصوير في فيلم (ميني بار) بسبب عدم تنفيذ المنتج للوعود التي أقر بها، تسبب بحدوث انفجار في القولون، ودخوله المستشفى بشكل عاجل، وخضوعه لجراحة عاجلة استلزمت 4 ساعات“.

وأضاف، ”قرر الطاقم الطبي المعالج للفنان نضال الشافعي، وضعه تحت الملاحظة الطبية في أحد مستشفيات المهندسين في القاهرة، إلى حين استقرار حالته بشكل نهائي“.

ويضم فيلم ”ميني بار“ كوكبة من النجوم، أبرزهم: نضال الشافعي، مدحت تيخا، صلاح عبد الله، أمينة، منة فضالي، راندا البحيري، محمد أتوكا، طاهر أبو ليلة، علاء مرسي، روان فؤاد.

ويضم أيضا ياسر الزنكلوني، محمود فارس، علاء زينهم، حسن عبد الفتاح، صبري عبد المنعم، إبراهيم المصري، إبرام سمير، ماري وجيه، ومن إخراج محمد خضري، وإشراف عام على الإخراج للمخرج عادل الأعصر.

وكان الشافعي بدأ أخيرا تصوير مسلسل جديد بعنوان ”شارع 9“ برفقة كل من رانيا يوسف، محمود عبد المغني، نرمين الفقي، أحمد سلامة، سميرة صدقي، شريف باهر، صبا الرافعي.

والعمل من تأليف حسين مصطفى محرم، ومن إخراج محمد عبد الخالق.