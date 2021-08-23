بعد قضائه 12 يوما في العناية المركزة.. الفنان عادل الفار يغادر المستشفى

قال الفنان المصري عادل الفار، إنه غادر المستشفى بعد قضائه 12 يوما في وضع صحي حرج، حيث دخل خلالها في غيبوبة تامة لمدة 48 ساعة.

وأضاف عادل الفار، في تصريحات تلفزيونية، إن وضعه الصحي جيد وتعافى تماما من الأزمة الصحية التي تعرض لها.

وكان قد نقل عادل الفار، إلى أحد المستشفيات الخاصة بمنطقة النزهة في القاهرة، إثر تعرضه لأزمة صحية.

وعبر عادل الفار، عن استيائه بسبب تجاهل بعض الزملاء لما مر به وعدم السؤال عليه أثناء تواجده في المستشفى.

وأشار إلى أنه أصيب بنوع من الحيرة وعدم فهم لما يحدث، مردفا بشأن ما كان يعانيه أنه كان يشعر بالغثيان، وذهب إلى المستشفى وفقد الوعي هناك.

ونوه بأنه سيستأنف نشاطه الفني بعد الإطمئنان على وضعه الصحي وهذا يحتاج لعدة أيام، موجهًا الشكر للجمهور والمحبين الذين حرصوا على الاطمئنان على صحته وغمروه بمشاعر الحب والاهتمام.

وكانت قد قالت إيمان عادل، ابنة عادل الفار، بعد دخوله المستشفى إن والدها يعاني من مشاكل صحية في القلب والرئة والكلى، إضافة إلى الضغط.

وكان قد تعرض عادل الفار قبل عدة أشهر لوعكة صحية نقل بسببها إلى المستشفى، بعد تدهور حالته الصحية بسبب تعرضه لغيبوبة، ما أدى إلى وضعه في العناية المركزة حينها.

والفنان الكوميدي عادل الفار، من مواليد 20 ديسمبر 1961، وشارك فى العديد من الأعمال الفنية مثل ”هيستيريا“ و“شجيع السيما“ ”وزكية زكريا فى البرلمان“.

ومن أهم المسلسلات التي شارك فيها ”الكومي“ و“صاحب السعادة“، كما ظهر مؤخرًا فى مسلسل ”الفتوة“ الذي قام ببطولته الفنان ياسر جلال.