أبرز الحضور في عزاء والدة زوجة محمد رمضان (صور)

أقيم مساء الأحد عزاء حماة الفنان محمد رمضان والتي غيبها الموت في الساعات الأولى من صباح الأحد، بمسجد الشرطة بمنطقة 6 أكتوبر.

وشارك في تقديم واجب العزاء بعض الفنانين والشخصيات العامة، أبرزهم الفنان أحمد فهمي زوج الفنانة هنا الزاهد والذي جاءت مشاركته مفاجأة للجمهور بسبب الخلاف الكبير بينه وبين محمد رمضان في الفترة الأخيرة بسبب واقعة الطيار الراحل أشرف أبو اليسر .

كما حضر واجب العزاء الفنان عصام كاريكا والإعلامي خيري رمضان والنائب علاء عابد رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، والفنان أحمد ماهر وتامر حبيب، في حين غاب كبار النجوم عن الحضور.

واستقبل محمد رمضان المعزين هو وشقيق زوجته وشقيقه محمود، حيث بدا عليه التأثر والحزن بشكل كبير لرحيل والدة زوجته نسرين عبد الفتاح التي توفيت بعد صراع مع المرض.

وأعلن محمد رمضان خبر وفاة حماته عبر حسابه الشخصي في موقع ”إنستغرام“، إذ نشر صورة عائلية جمعته بزوجته نسرين ووالدتها وهو في بداية نجوميته.

وطالب محمد رمضان جمهوره ومحبيه المتابعين له عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بالدعاء لها، قائلا ”إنا لله وإنا إليه راجعون، توفيت اليوم والدة زوجتي، أسألكم الدعاء لها بالرحمة والمغفرة وأن يسكنها الله فسيح جناته. العزاء اليوم بمسجد الحامدية بعد صلاة المغرب“.

من جانبه، كشف محمود رمضان، شقيق ومدير أعمال الفنان محمد رمضان، أن الحالة الصحية لوالدة نسرين تدهورت حالتها الصحية في الفترة الأخيرة، وتم نقلها للعناية المركزة بأحد المستشفيات الكبرى قبل أن تفيض روحها لبارئها.

يذكر أن النجم المصري محمد رمضان أحيا الجمعة، حفلا غنائيا في جولف بورتو مارينا.

وشهد حفل محمد رمضان إقبالا جماهيريا كبيرا، حيث فوجئ الجمهور بدخوله المسرح بسيارته ”اللامبورجيني“، ففي بداية العرض، ظهر ”مجسم“ محمد رمضان على شاشة كبيرة على المسرح لتنطلق منه مقولته الشهيرة ”نمبر وان“.

ومؤخرا طرح محمد رمضان فيديو كليب ”على الله“ رسميا عبر قناته على موقع ”يوتيوب“، ولاقت الأغنية إعجاب شريحة كبيرة من الجمهور فور طرحها.