بعد عدولها عن الاعتزال.. عقد قران الممثلة المصرية إيمان جمال في الكويت

فاجأت الفنانة المصرية المقيمة في الكويت إيمان جمال، الجمهور بالإعلان عن عقد قرانها، الأحد، وذلك بعد مرور قرابة 3 أشهر على عدولها عن الاعتزال والعودة للفن.

ونشرت الفنانة إيمان جمال، صورة لها عبر حسابها على موقع ”إنستغرام“، أعلنت من خلالها عقد قرانها، ورفضت الكشف عن هوية زوجها.

وعبرت إيمان جمال، (39 عامًا) عن سعادتها في حياتها الجديدة، مؤكدة أن زوجها اختيار الله، وتمنت لها ولجمهورها التوفيق.

وكتبت إيمان جمال، قائلة: ”وبنعمته تتم الصالحات.. تم عقد قراني على من اختاره الله لي زوجًا صالحًا، وأسأل الله التوفيق لي ولكم“.

وتحسب إيمان جمال، على الفنانين الكويتيين، إذ عُرضت عليها العديد من الأعمال الفنية المصرية، لكنها كانت ترفض المشاركة فيها لأن هذه الأعمال كانت تتضمن بعض المشاهد الجريئة.

وعدلت إيمان جمال، عن قرار اعتزالها الفن، في دراما رمضان الماضي، من خلال المشاركة في 4 أعمال درامية، مشيرة في تصريحات متلفزة لها إلى أن الفضل في عودتها هذا الموسم يعود لتذكّر المخرجين والمنتجين لها.

وقالت إيمان جمال، إنها كانت قد اتخذت قرار الاعتزال بسبب تعرضها لصدمتين متتاليتين، ما جعلها ترفض أي أعمال تعرض عليها لمدة عام كامل.

وعقبت أن مسلسل ”شيئًا لم يكن“ كان بالنسبة لها آخر عمل، مشيرة إلى أنها أُجبرت على استكمال تصويره بسبب التزامها بالعقد.

وبشأن أسباب عودتها للفن مرة أخرى، بينت أن دعم أصدقائها من الفنانين والمخرجين والمنتجين كان من أهم أسباب تراجعها عن قرار الاعتزال، لافتةً إلى أنهم طالبوها باستكمال مسيرتها الفنية لكي تحقق حلمها.

وأكدت إيمان جمال، أنها تتقن اللهجة الكويتية كون جدتها كويتية، ووالدتها عراقية، ووالدها مصري، منوهة إلى أن تعدد الجنسيات أفادها كثيرًا بعدم وجود صعوبة عند التحدث بهذه اللهجة، بالإضافة إلى توجيهات المخرجين لها في حالة وجود أي غلطة.

وبدأت الفنانة إيمان جمال، مشوارها الفني العام 2017، إذ شاركت في العديد من الأعمال الفنية الكويتية.