"انفجار قولون" الممثل المصري نضال الشافعي بسبب انفعاله بعد تصوير مشهد

تعرض الفنان المصري نضال الشافعي، لأزمة صحية نقل على إثرها إلى المستشفى، حيث تبينت إصابته بانفجار في القولون مما أدى لخضوعه لعملية جراحية.

وقال المكتب الإعلامي للفنان في بيان، الأحد، إن ”انفعال الفنان نضال الشافعي عقب انتهائه من يوم تصوير في فيلم (ميني بار) بسبب عدم تنفيذ المنتج للوعود التي أقر بها، تسبب بحدوث انفجار في القولون، ودخوله المستشفى بشكل عاجل، وخضوعه لجراحة عاجلة استلزمت 4 ساعات“.

وأضاف البيان: قرر الطاقم الطبي المعالج للفنان نضال الشافعي، وضعه تحت الملاحظة الطبية في أحد مستشفيات المهندسين في القاهرة، إلى حين استقرار حالته بشكل نهائي، خاصة أنه نُقل إلى المستشفى في حالة صحية صعبة بسبب الضيق الشديد الذي شعر به خلال الأيام الماضية نتيجة خلافات شديدة مع منتج الفيلم“.

وفيلم ”مينى بار“، تدور أحداثه في إطار أكشن كوميدي، ولكنه متضمن بعض العوالم الخفية التي يتعرض لها الشباب الذين يسلكون طرقًا غير مشروعة، فتنقلب حياتهم في يوم وليلة رأسًا على عقب في إطار اجتماعي تشويقي، وغيره.

وتوقف صناع وأبطال فريق العمل عن تصوير الفيلم منذ أكثر من عام بعد أن انتهوا من تصوير أكثر من 40% من مشاهده الداخلية والخارجية بسبب انتشار فيروس كورونا.

ويضم ”ميني بار“ كوكبة من النجوم، أبرزهم: نضال الشافعي، مدحت تيخا، صلاح عبد الله، أمينة، منة فضالي، راندا البحيري، محمد أتوكا، طاهر أبو ليلة، علاء مرسي، روان فؤاد ، ياسر الزنكلوني، محمود فارس، علاء زينهم، حسن عبد الفتاح، صبري عبد المنعم، إبراهيم المصري، إبرام سمير، ماري وجيه، ومن إخراج محمد خضري، وإشراف عام على الإخراج للمخرج عادل الأعصر.

على الجانب الآخر كان نضال الشافعي بدأ مؤخرًا تصوير مسلسل جديد بعنوان ”شارع 9“ مع رانيا يوسف، محمود عبد المغني، نرمين الفقي، أحمد سلامة، سميرة صدقي، شريف باهر، صبا الرافعي، والعمل من تأليف حسين مصطفى محرم، ومن إخراج محمد عبد الخالق.

ونضال الشافعي ممثل مصري شهير، من أهم أعماله: محاكمة غانم سعيد، المجند 311، ومسافر ليل، وفيلم ملاكي إسكندرية مع غادة عادل وأحمد عز، ومسلسل سيت كوم تامر وشوقية، والعام 2007 شارك في مسلسل لحظات حرجة، كما شارك بدور الشقيق الأخرس في فيلم الجزيرة مع الفنان أحمد السقا من إخراج شريف عرفة.

وشارك كذلك في فيلم ”إبراهيم الأبيض“ مع الفنان أحمد السقا وهند صبري، والعام 2010 شارك في مسلسل لحظات حرجة، والعام 2011 لعب دور البطولة في فيلم ”يا أنا يا هو“ بشخصيتين ”حازم وسعيد“ من إخراج تامر بسيوني، والعام 2012 شارك في مسلسل فرقة ناجي عطا الله بشخصية عبد الجليل، وقام في العام 2015 ببطولة مسلسل (الشطرنج) بدور فتحي.