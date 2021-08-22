بدور البراهيم تسعى إلى مقاضاة مسربي فيديوهاتها

أعلنت الفاشينيستا وخبيرة التجميل السعودية، بدور البراهيم، تكليفها مكتب محاماة خاصًا بها لملاحقة مسربي فيديوهاتها.

ونشرت ”بدور“ عبر حسابها على ”سناب شات“ تكليفها أحد المحامين لمتابعة من وصفتهم بـ ”الحاقدين“ على نجاحاتها، وتميزها بأعمالها.

وذكر بيان محامي ”البراهيم“ أنه ستتم ملاحقة مرتكبي هذه المخالفات والجرائم، وتقديمهم للجهات المختصة، بموجب نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية، إذ تصل عقوبة ذلك إلى الحبس، وفرض الغرامات.

وجاءت هذه الخطوة عقب تسريب فيديو للفاشينيستا السعودية أثناء رحلة بحرية وهي ترقص على يخت دون مكياج أو فلتر، وهو ما تسبب بصدمة للجمهور لاختلاف ملامحها المعتادة.

وأثار الفيديو دهشة جمهور مشهورة السناب، حيث سخِر البعض منها، لاسيما بعد زعمها أن أحد الأشخاص عرض عليها مهرًا بقيمة 266 مليون ريال مقابل الزواج منها.

وفي وقت سابق، فاجأت ”البراهيم“ جمهورها ومتابعيها بإطلالة جريئة خلال حضورها إحدى المناسبات، حيث ظهرت في فيديو نشرته على ”سناب شات“ وهي ترتدي فستانًا أحمر أنيقًا ومفتوحًا عند منطقة الصدر، فيما كان شعرها منسدلًا على كتفيها.

وكان لافتًا ضيق الفستان الذي بدا مكشوفًا من الذراعين ومنطقة الصدر، وتحدثت خلال الفيديو عن التغيير في ملابسها، مؤكدة أنها لن تستطيع تصوير الفستان ”حتى لا تصبح تريندًا في السعودية“، بحسب قولها.

يذكر أن ”البراهيم“ تلقت قبل أيام هدية باهضة الثمن، وهي سيارة فارهة من إحدى صديقاتها، ووثقت حصولها على السيارة في مقطع فيديو بثته عبر حسابها على ”سناب شات“.

على صعيد آخر، كشفت الفاشينيستا السعودية نيتها الزواج من شخص يتوافق معها فكريًا، ولو كان في ”المريخ“، على حد قولها.

و“بدور“ خبيرة تجميل سعودية تحظى بمتابعة مليونية عبر صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي، وعادة ما تثير الجدل على غرار مواطنتيها فوز العتيبي، وهند القحطاني، وغيرهما.

وتصنف ”بدور“ بأنها من أشهر الفاشينيستات السعوديات، وهي من أصول عراقية، وتحمل الجنسية السعودية، ووُلدت، في 23 سبتمبر 1984، وتحمل شهادة البكالوريوس في التجميل من جامعة أوكسفورد، وتمتهن فن التجميل، والميك آب.