الفنانة السعودية نيرمين محسن ترد على جدل ارتدائها الحجاب (فيديو)

ردت الفنانة السعودية نيرمين محسن، على الاتهامات الموجهة إليها عقب ارتدائها الحجاب بشكل مفاجئ.

وظهرت الفنانة السعودية في فيديو عبر حسابها على ”سناب شات“ مرتدية الحجاب، وقالت: إن أسئلة كثيرة وصلتها تدور حول: هل من الممكن أن نيرمين أقدمت على هذا الأمر بغرض إثارة الجدل؟ وهل من الممكن أن تتركه بعد يوم أو يومين؟

وردًا على ذلك، أوضحت الفنانة السعودية أن كل من يعرف نيرمين يدرك أنها أبعد ما تكون عن إثارة الجدل، مستبعدة ذلك تمامًا، لاسيما أن الموضوع يخص رب العالمين.

وعقَّبت الفنانة السعودية، أن الهداية والثبات بيد رب العالمين مستشهدة بالدعاء: ”يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، واللهم اهدنا فيمن هديت“، موجهة الشكر لله الذي ألهمها هذه الخطوة.

وأكدت الفنانة السعودية أن علاقتها بربها عميقة، لافتة إلى أن أقسى نقد يمكن أن تتلقاه هو حول علاقتها بربها.

وكانت الفنانة السعودية ”نيرمين“ قد فاجأت جمهورها، أمس، بإعلان ارتدائها الحجاب، في تعليق على الكثير من الأسئلة التي تلقتها من متابعيها لعدم ظهورها وتصويرها ليومياتها.

وظهرت ”نيرمين“ في مقطع فيديو عبر تطبيق ”سناب شات“ قائلة: ”أحببت في هذه الأيام الجلوس مع نفسي لأنني كنت أريد اتخاذ قرار جدّي في حياتي ينفعني في دنياي وآخرتي، وإن شاء الله أن ينفعني الله به في الدارين“.

وتابعت في الفيديو الذي ظهرت فيه وهي في ساحة المسجد النبوي: ”كنت أود اتخاذ هذا القرار بعيدًا عن كل البشر والناس، ولا يوجد كائن شاركني فيه أبدًا، وأمي أول شخص عرف به، لأنني عزمت على هذا الأمر بتوفيق وإلهام ورحمة من رب العالمين“.

وختمت رسالتها قائلة : ”قبل أن أرجع إلى الرياض، أود أن أقول من مسجد الرسول -صلى الله عليه وسلم- إنني قررت أن أتحجب، وأسأل الله أن يجعله خيرًا لي في الدنيا و الآخرة، وأسأل الله أن يغفر لنا ما مضى، ويتقبل منا كل أعمال حسنة في الماضي والحاضر“.

ونيرمين محسن الزهراني، ممثلة سعودية، اشتهرت عندما شاركت في البرنامج الكوميدي ”واي فاي“، العام 2012، ولها العديد من المسلسلات، والبرامج.