وفاة الفنان المصري ماهر لبيب عن عمر ناهز 72 عاما

توفي الفنان المصري ماهر لبيب جرجس، اليوم الأحد، بعد صراع طويل مع المرض، عن عمر ناهز 72 عاما، بعد مسيرة فنية طويلة قضاها في مجال الدراما والمسرح والسينما.

وبدأ الفنان ماهر لبيب مشواره الفني في منتصف السبعينيات، وجسد العديد من الأدوار الثانوية في السينما والتلفزيون، ومن أشهر أعماله مسلسل أحلام الفتى الطائر، ويوميات ونيس، ووجه القمر.

ودائما ما كان يؤدي الفنان الراحل دور المحقق أو الضابط الذي يظهر في نهاية الفيلم ليقبض على الأشرار، وجسد دور المحقق وكيل النيابة المعجب بالمتهم المهندس شريف المصري (عادل إمام) في فيلم ”كراكون في الشارع“ 1986.

ويعد الفنان الراحل ماهر لبيب واحدا من أهم أعمدة المسرح والدراما القبطية، حيث ظهر في العديد من الأعمال التي تتناول تاريخ شخصيات دينية قبطية في مصر، وكانت معظم هذه الأعمال من إنتاج الكنيسة القبطية في مصر.

ونجل الفنان الراحل هو الفنان رأفت ماهر لبيب، الذي اشتهر في طفولته بتقديم عدد من الأعمال، منها دور نجل عادل إمام في فيلم ”كراكون في الشارع“، ودور نجل فؤاد المهندس في فيلم ”البيه البواب“.

وكان آخر أعمال الفنان الراحل فيلم ”نسر البرية“ الذي عرض عام 2014.

وكان الراحل متزوجا من الفنانة عواطف تكلا، التي توفيت عام 2013.

وعمل الفنان الراحل مخرجا مسرحيا، كما شارك في بطولة عدد من الأعمال المسرحية التي وصل عددها إلى نحو 67 مسرحية.

ومن أبرز المسلسلات التي شارك فيها الفنان الراحل مسلسل ”أدهم وزينات وثلاث بنات“، و“حارة الطبلاوي“، و“وجه القمر“، و“الجذور“، و“رد قلبي“، و“نحن لا نزرع الشوك“، و“الشارع الجديد“، و“نسر الشرق“ ج1 وغيرها.

ومن الأفلام التي شارك فيها الفنان الراحل فيلم ”الشيطانة“، وفيلم ”لعدم كفاية الأدلة“، وفيلم ”المواجهة“، و“كراكون في الشارع“، و“دقة زار“ وسواها.

وشارك الفنان ماهر لبيب في العديد من الأعمال المسرحية، ومنها مسرحية ”كلام فارغ“، و“زيارة بلا موعد“، فضلا عن عدد من السهرات التلفزيونية والتمثيليات، وهي ”الحلقة المفقودة“، و“الزوجة الطائشة“، و“الفرج بعد الشدة“.

ورغم الأدوار الثانوية التي أسندت للفنان الراحل، غير أن حضوره كان محببا، واستطاع عبر الشخصيات العديدة التي جسدها أن يحقق جماهيرية خاصة.