الإعلامية اللبنانية سازديل تتحدث للمرة الأولى بشأن إبعادها عن الكويت

تحدثت الإعلامية اللبنانية سازديل، للمرة الأولى عن قرار السلطات الكويتية بشأن عن دولة الكويت؛ وذلك بعد نشرها صورًا وُصفت بـ“المبتذلة“ من خلال حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي.

وقالت سازديل، في مقابلة إلكترونية جمعتها بالإعلامية الكويتية مي العيدان، إن كواليس إبعادها التي تمت في فترة قصيرة للغاية لا مسمى لها سوى أنه كان بحثا عن ”الشو“ على حساب سمعتها وشهرتها.

وأضافت سازديل، ردا على سؤال مي العيدان ”وهي وزارة الداخلية في الكويت محتاجة سازديل عشان تسوي شو“، لترد سازديل قائلة: ”أومال شو هو اسمه اللي حصل.. اللي صار شو هو مش (شو) ولا شو بتسميه اللي صار؟“.

وبينت سازديل، أن الأكاونتات الوهمية ساهمت في اشتعال الأزمة حينها حيث ظلت تترصد لها أسبوعا كاملا، معقبة ”كان كل كلامهم عني ضرب ضرب.. وبعدين صار الإبعاد هذا بأقل من 24 ساعة وبعدين كل الميديا تتحدث.. إذا هذا مش (شو) يبقى شو نسميه“.

وشددت سازديل، على أنها لا تتهم جهة معينة بأنها افتعلت ”شو“ على حسابها، مردفة ”لكن كل اللي انعمل معي هو شو“.

وظهرت مي العيدان، في مقطع فيديو عبر حسابها في تطبيق ”سناب شات“، وبثته عبر قناتها في ”يوتيوب“ وهي تقول أن سازديل، ضربت عرض الحائط بقوانين دولة الكويت.

وأشارت إلى أنها استعانت بمصور كان يقوم بتصويرها من الخلف، حتى أصبحت ”كيم كارداشيان“ لبنان في الكويت، مشددة في حديثها الذي وجهته لسازديل، على أن الحريات في لبنان ليست مثل الكويت، وأضافت أن الحريات في الكويت مكفولة بشرط عدم مخالفة الآداب العامة.

وفي أكتوبر من العام الماضي، وبحسب صحيفة ”القبس“ الكويتية، فقد أكدت مصادر أمنية أن وزارة الداخلية أصدرت قرارها، بحق إبعاد موضحًا أن الصور التي تنشرها بشكل مبتذل ومسيء للآداب العامة هي السبب الرئيسي وراء ذلك الإبعاد.

وأشارت المصادر الأمنية إلى أن الإدارة العامة للمباحث الجنائية (مباحث الآداب) أحالت المذيعة إلى إدارة الإبعاد، وجرى حجز تذكرة طيران لها للعودة إلى بيروت.

وشددّ المصدر على أن المذيعة اللبنانية ستغادر على رحلة الخطوط الجوية الكويتية المتجهة إلى بيروت، مساء 17 أكتوبر، وتحديدًا عند الساعة 1.30 ظهرًا، على أن تترك البلاد عقب تبصيمها.