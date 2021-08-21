الفنان المصري أحمد سعد يحتفل بعقد قرانه على علياء بسيوني

احتفل الفنان المصري أحمد سعد بعقد قرانه على مصممة الأزياء والإكسسوارات علياء بسيوني، في مفاجأة للجمهور، لا سيما أن علياء أعلنت انفصالها قبل نحو شهرين.

ويأتي احتفال أحمد سعد بعقد قرانه تزامناً مع عيد ميلاده الذي يبدأ يوم السبت 21 أغسطس كأول أيام عامه الـ41.

ونشر أحمد سعد صوراً من حفل قرانه بأحد الفنادق الكبرى في وسط القاهرة، عبر حسابه في موقع ”إنستغرام“.

وكتب: ”الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات.. تم كتب الكتاب والحمد لله.. ادعولنا ربنا يباركلنا في حياتنا“.

واقتصرت احتفالية عقد قران أحمد سعد وعلياء بسيوني على حضور المقربين من الأسرتين فقط، على أن يتم الإعلان عن حفل الزفاف خلال الأيام القليلة المقبلة.

وحرص عدد كبير من نجوم الفن والجمهور على توجيه كلمات التهاني والتبريكات لهما.

وكتبت الفنانة مروة ناجي: ”مبروك يا أحمد ألف مبروك.. ربنا يهنيكم ويسعدكم“.

وجمعت بين العروسين قصة حب، بدأت في شهر يوليو من العام الماضي، حيث التقيا سويا في عيد ميلاد علياء الذي أحياه المطرب الشعبي عمر كمال، والتقط حينها أحمد سعد صوراً مع علياء، لتتوطد العلاقة بينهما لاحقاً.

وأعلن أحمد سعد، في 21 أغسطس من العام الماضي، خطوبته رسميا على مواطنته مصممة الأزياء علياء بسيوني، التي تصدرت محركات البحث وقتها عقب إعلانه عن علاقة عاطفية تربطهما.

وكتب أحمد سعد عبر صفحته الرسمية في ”إنستغرام“ حينها: ”النهاردة عيد ميلادي وخطوبتي.. عارفين ليه عملتهم في نفس التاريخ.. عشان تاريخ يوم ميلادي هو تاريخ يوم خطوبتي.. حد فهم قصدي؟“.

يذكر أن أحمد سعد فاجأ الجمهور في يوم 28 مارس من عام 2019 بإعلان الانفصال عن زوجته الفنانة المصرية سمية الخشاب، وذلك بعد زواج استمر بينهما لمدة عام ونصف العام، وأكد أنه قرر التفرغ لأولاده والعمل على تربيتهم.

وحقق أحمد سعد نجاحا جماهيريا كبيرا مؤخرا من خلال أغنية ”الملوك“، التي تخطت نسب مشاهداتها على موقع ”يوتيوب“ حاجز الـ20 مليون مشاهدة، بينما طرح أغنية دعائية لفيلم ”200 جنيه“ المنتظر طرحه في دور السينما يوم 25 أغسطس الجاري.