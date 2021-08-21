كيف أحرجت أصالة نصري المغني السعودي عايض يوسف (فيديو)

وضعت المطربة السورية أصالة نصري، المغني السعودي عايض يوسف، في موقف محرج أمام وسائل الإعلام قبل انطلاق حفلهما الذي أقيم ضمن حفلات ”صيف الشرقية“ بالسعودية.

وكشف مقطع فيديو جرى تداوله بين رواد التواصل الاجتماعي، عن تعرض يوسف للإحراج، عندما وقف ليلتقط الصور مع أصالة، وهو مبتعد عنها، الأمر الذي جعلها تطالبه بالاقتراب منها، قائلة له: ”قرب لو سمحت لا تعذبني“، فما كان من يوسف إلا توزيع الابتسامات التي وثقتها عدسات الكاميرات، لكنه ظل محرجا لا سيما أن أصالة سحبته حتى وقف بجانبها للتصوير.

وأشادت نصري بصوت المغني السعودي، وسط علامات الخجل التي بدت عليه، إذ أمسكت يده ورددت ”كلك بتجنن وصوتك رائع“، موضحة أنها ظلت تسمعه طيلة 4 أيام للتعرف عليه أكثر كونهما سيتشاركان في حفل واحد.

وأضافت الفنانة السورية مخاطبة زميلها السعودي: ”حبيت صوتك كتير، طار عقلي من هالجمال، عن جد صوتك فيه فرح كتير كبير“.

وأقيم حفل أصالة نصري وعايض يوسف، على مسرح الظهران اكسبو ضمن حفلات ”صيف الشرقية“ بالمملكة، حيث تشارك الثنائي في أمسية غنائية امتزجت فيها الكلمات مع الموسيقى وسط حضور جماهيري تفاعل معهما تصفيقا وغناء.

وتعد تلك الحفلة الغنائية ثالث الليالي الاحتفالية التي تحتضنها المنطقة بالأجواء الصيفية، وقبل أن تحط أصالة الرحال في المنطقة الشرقية في أرض المعارض، شاركت أصالة بحفل آخر قبل هذا الحفل أقيم بالساحل الغربي بجدة سوبر دوم في 19 أغسطس، بالمشاركة مع رامي صبري.

وتحظى النجمة أصالة، بقاعدة جماهيرية عريضة في السعودية، مما جعل لحفلاتها مذاقا ورونقا خاصا، إذ أصبحت أكثر فنانة عربية تشارك بالفعاليات الفنية بالمملكة، بينما يعيش عايض يوسف، صحوة فنية مختلفة منتشيا فيها بعمل غنائي منفرد طرحه مؤخرا بعنوان ”لا حول ولا قوة“، محققا 10 ملايين مشاهدة في شهر واحد.