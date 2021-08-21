الفنانة المصرية دينا تنفي تجسيدها شخصية "السيدة زينب"

نفت الفنانة المصرية دينا، تجسيدها شخصية ”السيدة زينب“ حفيدة النبي محمد، بعد نشرها لصور من كواليس مسلسل مرتقب.

وتداولت مواقع التواصل الاجتماعي أنباء غير مؤكدة عن تجسيد الفنانة دينا، لشخصية زينب بنت علي بن أبي طالب، وهو ما أثار جدلا بين مستخدمي تلك المواقع في مصر.

وقالت دينا عبر حسابها الرسمي على موقع ”إنستغرام“، السبت، إن ”السيدة زينب مسلسل اجتماعي وليس دينيا“، وهو لا يمت بصلة إلى شخصية ”السيدة زينب“، حفيدة الرسول.

وأوضحت أن الأخبار المتداولة عن تجسيدها ”شخصية السيدة زينب أمر غير صحيح، بالمطلق، مشيرة إلى أن المسلسل الذي أثار هذا الجدل لا يتناول أساسا شخصية السيدة زينب من قريب أو بعيد.

ويبدو أن اللبس جاء من اسم المسلسل، إذ أضافت دينا، أن قصة مسلسل ”السيدة زينب“ تدور حول حي السيدة زينب في مصر، وليس عن الشخصية ذاتها.

وبيّنت أن ”أحداث العمل تتناول معالم الحياة في حي السيدة زينب وما يرتبط بهذا الحي العريق من موروثات ثقافية وعادات اجتماعية، مشيرة إلى أن وقائع العمل تجري في إطار اجتماعي بحت وليس له علاقة بالدين، وأنا أجسد في العمل دور امرأة محجبة“.

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وجاءت توضيحات الفنانة المصرية لتحسم الجدل بهذا الخصوص، لا سيما وأن الأنباء المتداولة أثارت غضب وانتقاد بعض رواد مواقع التواصل، الذين شنوا هجوما على الشركة المنتجة فور الإعلان عن اسم العمل.

وقبل النفي، انتقد كثيرون اختيار ”الراقصة دينا“ لتجسيد شخصية تنطوي على رمزية وقدسية في الثقافة الإسلامية.

وكانت دينا فاجأت جمهورها، بنشرها صورة عبر حسابها على موقع ”إنستغرام“، في وقت سابق، ظهرت فيها مرتدية الحجاب.

واكتفت الفنانة المصرية حينها، بالتعليق على صورتها بكلمة ”قريبا“.

واستعرضت الراقصة دينا إطلالاتها بالحجاب في أكثر من صورة، وحصدت الكثير من إشادات وإعجاب بعض متابعيها، حيث قدموا لها التهنئة على عملها الجديد، في حين دعا لها البعض الآخر بالهداية.

وبدأ المخرج محمد النقلي تصوير مسلسل ”السيدة زينب“ (تأليف أحمد صبحي) الذي يجمع نجوما من بينهم سوسن بدر، وأحمد وفيق، ومحمود عبدالمغني، وليلى عز العرب، وحسام داغر، ودينا، إضافة إلى آخرين.

والمسلسل مصري اجتماعي، تدور أحداثه في حي السيدة زينب (المنطقة الجنوبية لمحافظة القاهرة)، ويتناول قصصا لأبطال في تلك المنطقة المعروفة.

وكان المخرج المصري قد صوّر بعض مشاهد العمل في ديكورات مختلفة أبرزها في مدينة الإنتاج الإعلامي، على أن يستكمل التصوير قريبا في مواقع تصوير أخرى.

ويتألف المسلسل من 60 حلقة، ويواصل السيناريست كتابته.