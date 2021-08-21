مناوشات واقتحام المسرح بـ"اللامبورجيني".. محمد رمضان يحيي حفلا صاخبا في الساحل الشمالي (صور)

أحيا النجم المصري محمد رمضان، حفلا غنائيا في جولف بورتو مارينا، رافعا شعار ”كامل العدد“، بينما حمل الحفل اسم ”أقوى حفل في الساحل“.

وبدأ الحفل بـ“مشاجرة“ بين الأمن المنظم للحفل والجمهور الذي اندفع نحو الحواجز الأمنية وقام بحرقها لدخول الحفل.

ووفق ما أكد شهود عيان من الحاضرين للحفل لوسائل إعلام محلية، فقد نشبت المناوشات بين جمهور محمد رمضان، والمنظمين لحفله بالساحل الشمالي، ما جعل الأمن يتصدى لهم ويدفعهم للخلف، وسط حالة من الهرج والمرج لاقتحام الجمهور للحواجز عند الأبواب.

وأكد شهود العيان دخول الجمهور بأعداد كبيرة دون التأكد إذا ما كانوا يحملون التذاكر من عدمه، وعند دفع الجمهور للخلف انطلقت صرخات الفتيات والسيدات، حتى عادت الأمور لطبيعتها.

وشهد حفل محمد رمضان، إقبالا جماهيريا كبيرا، حيث تفاجأ الجمهور بدخوله المسرح بسيارته ”اللامبورجيني“، ففي بداية العرض، ظهر ”مجسم“ محمد رمضان، على شاشة كبيرة على المسرح لتنطلق منه مقولته الشهيرة ”نمبر وان“.

وبعدها ظهر محمد رمضان، فجأة على المسرح بالسيارة اللامبورجيني، التي أصبحت حديث الجمهور في حفله بالساحل، وكذلك المتابع لما يدور في كواليسه عبر مواقع التواصل الاجتماعي، لاسيما وأنها مطلية بماء الذهب، إذ لفتت أنظار الجميع.

وفي بيان صادر عن المكتب الإعلامي للفنان محمد رمضان، جاء فيه أنه قدم العديد من أغنياته والعديد من الاستعراضات المبهرة على مدار ساعتين.

وأشار البيان إلى أنه تم تجهيز الحفل بشكل يشبه الحفلات العالمية، وأشرف عليها منتج الحفل أحمد مراد ومهندس الإضاءة حامد عرفة ومهندس الصوت عماد نبيل، وغيرهم من المسؤولين.

وشارك الفنان محمد رمضان جمهوره بصورة جديدة له مع والدته نشرها عبر حسابه في موقع ”إنستغرام“ قبل إحياء حفله بالساحل الشمالي.

وظهر محمد رمضان، في الصورة يجلس في حديقة منزله في الساحل وينام بين أحضان والدته، وكتب في تعليقه قائلا ”أجمل كوباية قهوة مع ست الكل أمي اللي ماشي ببركة رضاها ودعاها“.

ومؤخرا طرح النجم المصري محمد رمضان، فيديو كليب ”على الله“ رسميا عبر قناته على موقع ”يوتيوب“، ولاقت الأغنية إعجاب شريحة كبيرة من الجمهور فور طرحها.

وشارك رمضان، جمهوره، عبر صفحته الرسمية على موقع ”إنستغرام“، مقطعا قصيرا من الكليب، وعلق عليه قائلا ”على يوتيوب دلوقتي أغنية على الله.. تقدروا تتفضلوا ترقصوا عليها“.