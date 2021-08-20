نجوم الفن يشاركون في عزاء الكاتب الراحل فيصل ندا (صور)

شارك عدد من نجوم الفن مساء الجمعة، في عزاء الكاتب والسيناريست المصري فيصل ندا والذي أقيم بمسجد الحامدية الشاذلية في منطقة المهندسين، بعد أن غيبه الموت الثلاثاء الماضي عن عمر ناهز 81 عاما.

وحضر العزاء الفنان سمير صبري ولبلبة وفاروق فلوكس والذي ظهرت عليه حالة إعياء شديدة، والفنان أحمد ماهر وخالد عبد الجليل، ونهال عنبر وأشرف ذكي نقيب المهن التمثيلية وآخرون.

وجاءت مشاركة النجوم في العزاء بعد غيابهم عن تشييع جثمان الكاتب الراحل.

واستقبل أهالي الكاتب والسيناريست فيصل ندا واجب العزاء من الفنانين الذين عبروا عن حزنهم الشديد لفقدانهم أحد أهم وأشهر الكتاب في مصر والذي رحل وترك خلفه إرثا فنيا كبيرا.

وكان نقيب المهن التمثيلية في مصر، الفنان أشرف زكي، قد أعلن الثلاثاء الماضي عن وفاة فيصل ندا، عبر صفحته الرسمية على موقع ”إنستغرام“، حيث نشر صورة له، وعلق عليها قائلا ”وداعا أستاذ الأجيال فيصل ندا الكاتب الكبير صاحب الروائع“.

ويعتبر فيصل ندا أحد أشهر وأبرز الكتاب والمؤلفين في مصر، وكتب العديد من الأعمال الفنية الناجحة في المسرح والتلفزيون والسينما، أبرزها مسرحية ”المتزوجون“ للفنان الراحل سمير غانم، وفيلم ”يا رب ولد“ للنجم الراحل فريد شوقي.

وولد ندا، في عام 1940، بحي عابدين بالقاهرة، وتخرج في كلية التجارة جامعة القاهرة قسم المحاسبة، عام 1963، التي شهدت بداية عمله في الفن، إذ كان عضوا في فريق التمثيل بالجامعة.

ويعد مسلسل ”هارب من الأيام“ أول مسلسل درامي يكتبه، وتمكن من خلاله من إنشاء أسس وقواعد كتابة المسلسل التليفزيوني، والذي كان سببا في شهرة العديد من نجوم الفن، مثل الفنان الكبير الراحل عبد الله غيث.

أسهم ندا خلال مسيرته الفنية في أكثر من 150 عملا فنيا تنوعت بين المسرح والسينما والتلفزيون أبرزها: مسرحيات ”المتزوجون، أهلا يا دكتور، المدرسين والدروس الخصوصية، إن كبر ابنك، كيمو والفستان الأزرق، صفقة بمليون جنيه، الدور الرابع شقة 9، الصعايدة وصلوا“، وأفلام ”الجبلاوي، جحيم امرأة، قضية سميحة بدران، بلاغ كاذب، بنات في ورطة، يا رب ولد، المغتصبون، الفجالة“، ومسلسلات ”الفجالة، بيت بلا أبواب، صاحبك من بختك، صيف ساخن جدا، القلب يخطئ أحيانا، يا قلبي لا تبك، يوم عسل ويوم بصل“، وغيرها الكثير من الأعمال التي نالت نجاحا كبيرا.