زوج رهف القنون: فحص DNA أظهر أن ريتا ليست ابنتي

قال الكونغولي لوفولو راندي، زوج الشابة السعودية، المثيرة للجدل رهف القنون إن فحص الحمض النووي ”DNA“ أظهر أن ابنتهما ريتا، ليست من صلبه.

ويأتي ذلك، بعدما تدخلت الشرطة الكندية، في مطلع يونيو/ حزيران الماضي، مع تصاعد الخلاف بين رهف القنون وزوجها الكونغولي الذي أبلغ السلطات بشأن اختفاء ابنته على يد والدتها رهف.

View this post on Instagram A post shared by Erem News- إرم نيوز (@eremnewsofficial)



وقال لوفولو راندي زوج رهف، في رسالة دوّنها عبر خاصية القصص عبر حسابه على موقع ”إنستغرام“، إنه ”دائمًا ما كان يرغب في الخضوع لهذا الفحص، غير أن حبه الكبير لابنته جعله خائفًا من خسارتها“.

وأضاف راندي، أن ”رهف والدة ابنته كررت أكثر من مرة أنها لا تريد الطفلة، وهو ما فهمه حاليًا بعد الخضوع لتحليل البصمة الجينية“.

ولفت إلى أن ”زوجته كانت على علم بأنه سيكتشف أن ريتا ليست ابنته، حال إجراء الفحص، وبالتالي سيتركها“.

وبيّن راندي، أن ”رهف“ كانت لا تريده أن يجري الفحص.

وأضاف أن زوجته رهف، ”أرادت رعاية الابنة، بينما تعيش هي حياتها وسهراتها كما اعتادت“، وذلك بعد انتهاء العلاقة بينهما.

وأردف راندي: ”كان لدي فضول كبير لإجراء الفحص وفعلت ذلك، ووجدت أن ريتا ليست ابنتي، وأرسلت لرهف وأبلغتها بالفحص فقالت إنها سعيدة بأنني لست والد ابنتها، وإن ريتا ستكون بحال أفضل مع شخص آخر غيري“.

وكانت رهف قد أعلنت، في الخامس من يونيو/ حزيران الماضي، أنها تركت ابنتها مع والدتها واتجهت في سفر خاص بها لأيام، بينما ظهر زوجها الكونغولي ”لوفولو راندي“ في مقطع فيديو، يعلن فيه فرارها وترك رضيعتها من أجل وضعها في ملجأ.

وفي الوقت الذي قالت فيه بعدها إنها عادت إلى المنزل كان زوجها في ”بث مباشر“ على ”إنستغرام“ يقول، إن رهف هربت بطفلتهما بعد أن طلبت الخروج معها في نزهة قصيرة.

وظهرت الشرطة في البث المباشر، حيث بدا أن الزوج تقدم بشكوى رسمية ضد رهف، وهو ما يشير إلى أن الزوجين مقبلان على خلافات عاصفة بشأن حضانة الطفلة.

ولم يتضح حينئذ، إلى أين ستتجه خلافات الزوجين، ومن سيكون له الحق بحضانة الطفلة.