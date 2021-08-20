"حمو بيكا" يرد على منتقدي جهله بـ"القراءة والكتابة"

خرج مطرب المهرجانات المصري للرد مجددا على هجوم منتقديه لعدم معرفته بالقراءة والكتابة، وأن هناك من يقوم بقراءة وكتابة أغانيه ومنشوراته على مواقع التواصل الاجتماعي.

وقال ”بيكا“ عبر حسابه على موقع ”فيسبوك“: ”طب وإيه يعني عندي أخواتي وقرايبي بيقرولي وبيكتبولي اللي أنا عايزة؟ ببساطة محدش فينا اتولد عارف كل حاجة! كلنا كنا مغيبين عن كل حاجة، وكلنا جهلة“.

وتابع حمو بيكا قائلا: ”الدكتور جاهل عن المحاماة، والمحامي جاهل عن المحاسبة، والمحاسب جاهل عن المهندس، الكمال لله وحده – محدش كامل“.

وتابع: ”زي ما قلت أنا منولتش شرف التعليم بس أتعلمت أزاي أشتغل وأشيل مسؤوليه أتعلمت أزاي أشقي من صغري ومقولش لحد أديني، زي ما أنا أتعلمت حاجات كتير جدًا في الحياة – أنت يا متعلم هتفضل جاهل بيها“.

واختتم حمو بيكا منشوره قائلا: ”فإن حد بيكتبلي أو يقرالي.. دي حاجة متخصش حد في الدنيا“.

وكان حمو بيكا رد في وقت سابق على المتنمرين منه، حيث قال أيضا في منشور على ”فيسبوك“: ”بتقولوا عني جاهل ومش متعلم.. مع أن دي حاجة أنا عمري ما أنكرتها ولا حتى خبيتها على الناس ومن يوم ما ربنا كرمني واتشهرت وبقي ليا جمهور.. بس هارجع وأقول لكم تاني أنها حاجة مكنتش بأيدي“.

وواصل: ”أنت بقى يا متعلم.. التعليم علمك إنك تقعد تعاير الناس بعيوبها؟! التعليم علمك إنك تفضل تتنمر على خلق الله؟! التعليم علمك إنك مباح ليك الشتيمة في حد هو أقل منك في شيء؟! أكيد لا.. فمتجيش من ورا شاشة وكيبورد تعمل فيها عم الناصح“.

وأضاف بيكا بقوله: ”انت أصلا ماوراكش حاجة تعملها! أنا متعلمتش وما نُلتش الشرف الكبير ده.. بس اتعلمت حاجات كتير في الدنيا انت متعلمتهاش لسه، اتعلمت احترام الكبير والصغير.. اتعلمت اشقى واتعب من صغري.. اتعلمت أني مغلطش في حد.. اتعلمت حاجات كتير جدًا في حياتي أنت عمرك ما ها تتعلمها طول ما انت باصص للناس“.

اختتم حديثه قائلا: ”فكر في كلامك كويس، وكومنتاتك كويس قبل ما تكتبها، وقبل ما تقول إنك متعلم افتكر إنك في ”تربية وتعليم“ يعني التربية قبل التعليم.. صباحكم فل“.