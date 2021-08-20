السعودية.. القبض على المشهور "فيلكس" بعد إساءته للرسول والسيدة عائشة

ألقت الجهات الأمنية في المملكة العربية السعودية، اليوم الجمعة، القبض على مواطن أساء لأم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، من خلال مقطع فيديو كان قد نشره.

وفي بيان للأمن العام عبر حسابه في موقع التواصل ”تويتر“، صرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض الرائد خالد الكريديس، بأنه إشارة إلى بث أحد الأشخاص مقطع فيديو تم تداوله عبر إحدى وسائل التواصل الاجتماعي، ينطوي في محتواه على الإساءة لأم المؤمنين عائشة – رضي الله عنها – والمساس بجانب المصطفى – صلى الله عليه وسلم، فقد أسفرت المتابعة الأمنية عن القبض عليه، وهو مواطن في العقد الثالث من العمر، وتم إيقافه واتخذت بحقه الإجراءات النظامية الأولية، وإحالته إلى النيابة العامة.

شرطة منطقة الرياض : القبض على مواطن أساء لأم المؤمنين عائشة رضي الله عنها pic.twitter.com/7JUVGg5zXh — الأمن العام (@security_gov) August 20, 2021

وكان مقطع فيديو على تطبيق ”تيك توك“، قد انتشر في الساعات الأخيرة، لمشهور سعودي يدعى ”فيلكس“، وشخص آخر كان يحادثه، ويسأله عن سبب طول شعره، ليجيبه ”فيلكس“ بألفاظ مسيئة لزوجة الرسول السيدة عائشة-رضي الله عنها، الأمر الذي أثار غضبا بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مطالبين بالقبض عليه ومحاسبته على ما بدر منه.

وإثر ذلك، فقد أمر النائب العام الشيخ سعود بن عبدالله المعجب، في وقت سابق اليوم الجمعة، بسرعة القبض على المذكورين استنادًا للمادتين (15 و 17) من نظام الإجراءات الجزائية، وإحالتهما إلى النيابة العامة لاستكمال الإجراءات الجزائية بحقهما.

ووفق ما أوردته وكالة الأنباء السعودية (واس)، فقد صرح مصدر مسؤول في النيابة العامة، أن نشر ما من شأنه المساس بالرموز الدينية والقيم الإسلامية والآداب العامة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، يُعد من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف وفقا لقرار معالي النائب العام رقم (1) وتاريخ 1 /1 /1442هـ، وتصل عقوبتها إلى السجن (5) سنوات وغرامة (3) ملايين ريال (810,000 دولار).

وشدّد المصدر على أن النيابة العامة ستطبق الأنظمة بكل حزم وقوة على المتجاوزين للقيم الدينية والمجتمعية، وستستمر في ملاحقتهم وتقديمهم للعدالة.