إدخال الفنان السعودي خالد سامي للعناية المركزة مجددا بعد تدهور صحته

شهدت الحالة الصحية للفنان السعودي خالد سامي، تطورات جديدة كشف عنها ابنه ”تركي“، من خلال تغريدة دونها عبر حسابه في موقع تويتر.

وقال نجل خالد سامي، إن والده أدخل إلى العناية المركزة مجددا، مبينا أنه ”كان متعبا اليوم بشكل كبير، ما اضطر الأطباء لاتخاذ قرار بشأن حالته“.

وأضاف أن والده خالد سامي، لايزال في غيبوبة، مشيرا إلى أن الفترة الحالية ”صعبة للغاية“.

وناشد تركي خالد سامي، الجمهور، الدعاء لوالده بتجاوز الأزمة الصحية التي يمر بها.

ويعاني خالد سامي، من أزمة صحية منذ عدة أشهر بدأت عقب إجرائه عملية زراعة كبد، غير أن الوضع الصحي تفاقم وجرى نقله إلى المستشفى، ثم دخل في غيبوبة منذ قرابة 3 أشهر توقف خلالها قلبه مرتين لدقائق قبل أن ينعشه الأطباء.

وكتب نجل خالد سامي، قائلا: ”‏اليوم كان متعب جدًا جدًا، تعب أبوي ورجع للعناية ولازال غايب عن الوعي وسبب تعبه للآن مو واضح“.

وتابع تركي خالد سامي: ”لكن الله يصبرنا ويعننا والله فترة تكسر ظهر فعلًا أتمنى من صميم قلبي محد يمر فيها، دعواتكم يا أحبة ‎خالد_سامي“.

ابديت اليوم كان متعب جدًا جدًا، تعب ابوي ورجع للعناية ولازال غايب عن الوعي وسبب تعبه للآن مو واضح لكن الله يصبرنا ويعننا والله فترة تكسر ظهر فعلًا اتمنى من صميم قلبي محد يمر فيها، دعواتكم يا احبه 🙏🏻 #خالد_سامي — 𝐓𝐮𝐫𝐤𝐢 𝐓𝐞𝐥𝐥𝐞𝐫 (@UrTurki) August 19, 2021

وفي وقت سابق، نشر تركي خالد سامي، صورة لوالده وهو داخل العناية المركزة، عبر حسابه في تويتر، وظهر فيها الفنان السعودي، وهو يرقد على سرير الشفاء، وظهر جزء من جسده وآخر من وجهه.

وترك نجل خالد سامي، رسالة لوالده، عبر فيها عن اشتياقه إليه، وتمنى أن يفيق من غيبوبته، حيث كتب: ”‏أبوي وصديقي وكل شي بالدنيا، كل شي بقلبي أقوله له وعندي إحساس كبير إنه يسمعني، يارب قوم أبوي من الغيبوبة بالسلامة والله اشتقت له“.

وأضاف نجل خالد سامي: ”‏أبوي هو الشخص الوحيد اللي أقول له كل شي بداخلي اشتقت لردوده اللي تحسسك أن الدنيا كلها بخير مهما كانت مشكلتك“.