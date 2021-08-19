شقيق ياسمين عبدالعزيز يرد على اتهامه بالتسبب في إطلاق شائعة طلاقها

أعرب الفنان المصري وائل عبدالعزيز عن غضبه، للزج باسمه في شائعة طلاق شقيقته الفنانة ياسمين عبدالعزيز، من مواطنها الفنان أحمد العوضي، والتي أثارت جدلا كبيرا عبر مواقع التواصل خلال الساعات الماضية.

وتداولت وسائل إعلام مصرية، خبر انفصال أحمد العوضي عن زوجته الفنانة ياسمين عبد العزيز، مستندة في ذلك لتدوينة نشرها شقيقها وائل عبد العزيز، دعمها من خلالها بأغنية عن الفراق، فسرها البعض بأنه يقصد طلاق شقيقته، ليقرر الرد والخروج عن صمته.

ونشر وائل عبد العزيز عبر صفحته الرسمية على ”فيس بوك“، خبرا تناول تلك الشائعة، وعلق عليه بالقول: ”نوع من أنواع الاستفزاز عشان أرد.. وعموما خد الرد عشان تهدوا علينا شوية.. أنا معنديش علم بالكلام ده وياسمين حرة في اتخاذ قرار سفرها للخارج مع عيلتها أو جوزها“.

وطالب وائل عبدالعزيز المواقع الإخبارية، بعدم نشر أي تصريحات على لسانه، قائلا: ”يا ريت كفاية أخبار مش عن لساني ونسيبها تاخد فتره تكملة علاجها على خير“، مطالبا جمهوره بعد الانسياق وراء هذه الشائعات.

وكان وائل عبدالعزيز، قد نشر في وقت سابق، صورة لشقيقته ياسمين، وهو برفقتها، على أنغام أغنية ”لو هتسيب“، وهو ما دفع البعض للاعتقاد بأنه يقصد انفصال شقيقته عن زوجها وسفرها للخارج بمفردها.

ونفى أحمد العوضي انفصاله عن زوجته ياسمين، وذلك في تعليق له على صفحة أحد الصحفيين المصريين بموقع التواصل الاجتماعي ”فيسبوك“، والذي نشر خبرا حول انفصال الفنانين، مع عدم وقوع الطلاق رسميا حتى الآن، بانتظار عودة ياسمين من الخارج.