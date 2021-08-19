نقل الفنان السعودي عبدالرحمن الخطيب للمستشفى إثر أزمة صحية

نُقل الفنان السعودي عبد الرحمن الخطيب إلى المستشفى إثر تعرضه لأزمة صحية طارئة، اضطرته للدخول إلى أحد المستشفيات في المملكة العربية السعودية.

وطلب عبد الرحمن الخطيب من الجمهور المتابع لحسابه عبر موقع ”تويتر“ الدعاء له، حيث نشر صورة له من داخل المستشفى وهو يرقد على سرير الشفاء، وعلق: ”دعواتكم“.

وتفاعل عدد كبير من المتابعين في مواقع التواصل الاجتماعي مع الأزمة الصحية التي تعرض لها عبد الرحمن الخطيب، متمنين له الشفاء العاجل.

ويعاني الفنان السعودي عبد الرحمن الخطيب من أزمة صحية ألزمت احتجازه بالمستشفى، حيث تعرض لبعض المشاكل الصحية في القلب اضطرته لإجراء فحوصات وتحاليل طبية.

وكشف عبد الرحمن الخطيب عن ذلك من خلال صورة نشرها عبر حسابه في موقع ”تويتر“ قبل ساعات، وكتب: ”‏فحوصات قلب وإن شاء الله الأمور بخير وبانتظار نتائج الأشعة والتحاليل.. دعواتكم“.

فحوصات قلب وان شاء الله الامور بخير وبانتظار نتائج الاشعه والتحاليل

دعواتكم pic.twitter.com/JtzIN8eroy — عبد الرحمن الخطيب (@asateer2011) August 18, 2021

والفنان السعودي عبد الرحمن الخطيب، الذي يبلغ من العمر 72 عاماً، من مواليد 9 يناير عام 1949، حيث تعددت مشاركته في الأعمال الفنية ما بين السعودية والكويت، واشترك الخطيب في أعمال كثيرة تخطت 120 عملا فنياً، تنوعت بين مسلسلات وسهرات تلفزيونية وأعمال مسرحية وغيرها.

ويعتبر عبد الرحمن الخطيب من الممثلين المخضرمين، كما أنه صاحب ومدير عام وكالة ”أساطير“، حيث بدأ حياته الفنية ببرنامج ”أمن وأمان“ الذي كان يقدم على القناة الأولى السعودية، ثم شارك في مسرحية ”طبيب بالمشعاب“، إلى أن بدأت شهرته الكبيرة في عمل ”أبو مسامح“.

ومن أبرز الأعمال التي شارك فيها عبد الرحمن الخطيب: ”أيام لا تنسى“، ”عودة عصويد“، ”عائلة فوق تنور ساخن“، ”أحلام لا تعرف الدموع“، ”كلنا عيال قرية“، ”ابن قزمان“، ”مغامرات عملاق“، ”السحارة“، ”العود“، ”مزحة برزحة، ”أبجد هوز“، ”ألو مرحبا“، ”عزف الدموع“، ”هذا حنا“، وغيرها.

وغاب عبد الرحمن الخطيب عن الوسط الفني لفترة دامت أكثر من 7 سنوات، حيث علل حينها الغياب بسبب إجرائه عدة عمليات صغيرة في القلب، كما أكد أنه يفضل التمثيل أو المشاركة في العمل على حسب مضمونه، مهما كان، سواء كوميديًا أو تراجيديا.

والفنان عبد الرحمن الخطيب متزوج وله اثنان من الأبناء.