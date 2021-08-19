الفنانة البحرينية شيلاء سبت تتلقى هدية باهظة في عيد ميلادها

فاجأت الفنانة البحرينية شيلاء سبت جمهورها بعد أن كشفت عن تلقيها سيارة باهظة الثمن من ماركة ”رولز رويس“، بمناسبة عيد ميلادها.

وتحتفل شيلاء سبت، اليوم الخميس، بعيد ميلادها الـ32، فهي من مواليد 19 أغسطس 1989.

وتعد الهدية، التي تلقتها في هذه المناسبة، من السيارات مرتفعة الثمن، حيث تبلغ قيمتها 4.5 مليون دولار.

ونشرت شيلاء سبت مقطع فيديو عبر حسابها في موقع ”إنستغرام“، ظهرت فيه وهي تتلقى الهدية من جانب الشركة الوكيل لتلك السيارة، وسط أجواء عامرة من الفرح.

وبدت شيلاء سبت في الفيديو بقمة سعادتها، إذ استقلت السيارة وبجانبها ”بوكيه“ ورد كبير، وصاحبت الفيديو بموسيقى مميزة، مستعرضة الهدية بطريقة لفتت الأنظار.

وتركت تعليقاً على الفيديو: ”شكرا روز رايس على أحلى هدية بيوم ميلادي.. شكرا على تعاملكم الراقي والجميل“.

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كما تلقت شيلاء سبت العديد من التهاني بمناسبة عيد ميلادها، ومن بينها شقيقتها شذى سبت التي تمنت لها، في رسالة عبر حسابها في ”إنستغرام“، ”الخير دائما وأن تفرح بها عروسا“.

وردت شذى سبت، قائلة: ”أختي وحبيبتي وسندي، كل عام وأنت أجمل وأرق وأطيب وأحن قلب كل عام وأنت بألف خير، ويا رب اكون سنة خير عليج وتتحقق فيها أحلامج وأمانيج ولا يحرمني منج وعقبال ما نفرح فيج عروس يارب أحبج وايد“.

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والفنانة شيلاء سبت من مواليد 19 أغسطس عام 1989، وهي ممثلة وعارضة أزياء بحرينية، عرفت من خلال ظهورها في مسابقة بحرين توب مودل، وفازت بملكة جمال البحرين عام 2010.

وُلدت شيلاء سبت في مدينة المحرق، وتخرجت في جامعة نيويورك للتكنولوجيا، تخصص إدارة الموارد البشرية، وهي من أسرة فنية؛ فوالدتها الممثلة فاطمة إسماعيل، وشقيقاتها ممثلات هن شيماء وشذى وأبرار سبت.

بدأت شيلاء التمثيل وهي طفلة بمساعدة شقيقتها الكبرى شيماء، بالمشاركة بدور صغير في المسلسل السعودي ”عائلة أبو رويشد“ عام 1998، إلا أنها لم تستمر بالتمثيل حينذاك.

وقررت شيلاء العودة للتمثيل عام 2011، وشاركت في العديد من الأعمال التلفزيونية والمسرحية.