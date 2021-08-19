الدكتورة خلود تطمئن متابعيها بعد خضوعها لعملية جراحية

طمأنت الفاشينيستا الكويتية، ومشهورة مواقع التواصل الاجتماعي، الدكتورة خلود، متابعيها بشأن تطورات حالتها الصحية، عقب إجرائها عملية جراحية استمرت 8 ساعات.

ونشرت الدكتورة خلود عبر حسابها على ”أنستغرام“، اليوم الخميس، صورة تظهر فيها عقب خروجها من غرفة العمليات، ومن حولها أطفالها.

وأرفقت الصورة بتعليق: ”أطمنكم اليوم أفضل.. الألم فظيع والعملية استغرقت أكثر من 8 ساعات، وايد تعبت بس لما شفت عيالي حواليني خف الألم.. مشكورين وايد على السؤال“.

وكانت الفاشينيستا الكويتية، أعلنت خلال الساعات الماضية عبر حسابها الخاص على ”سناب شات“، خضوعها لعملية جراحية.

واكتفت الفاشينيستا الكويتية، بنشر صورة ليدها وبها أنبوب المحلول الوريدي، فيما لم تظهر وجهها؛ ما أثار حيرة وقلق متابعيها حول حالتها الصحية.

وعلقت: ”أنا أنهيت العملية، ولكنني تعبانة، وعندما أصبح بخير سوف أتواصل معكم“.

ومنذ أيام، كشفت الدكتورة خلود عن تعرضها لجرح بقرنية العين، وذلك أثناء لعبها مع طفلتها ليليان، حيث وضعت الأخيرة إصبعها، داخل عين والدتها.

وفي ذلك الوقت، أطلت الفاشينيستا الكويتية على متابعيها عبر تطبيق ”سناب شات“، وهي تتألم بسبب الإصابة، مع عدم قدرتها على فتح عينها.

وأوضحت أن ابنتها، جرحتها بالعين نفسها التي أصابتها بها في وقت سابق.

وأضافت الدكتورة خلود: ”جرح بالقرنية مرة ثانية بس الجرح أصغر من اللي قبل.. هين يا ليليان.. جرح بالقرنية وبنفس العين اللي انجرحت المرة اللي طافت“.

وفي سياق آخر، نفت الدكتورة خلود، ما تم تداوله بشأن حملها بعد ظهورها ببطن منتفخ في أحدث إطلالة لها.

جاء ذلك، في ردها على إحدى المتابعات التي سألتها عن حملها، إذ قالت لها إن الفستان منفوش وهذا سبب اعتقاد البعض بأنها حامل.

وتثير الدكتورة خلود الجدل من وقت لآخر، وفي مايو/ أيار الماضي، أعرب عدد كبير من متابعي الفاشينيستا الكويتية، الدكتورة خلود، عن استيائهم الشديد من استعراضها الدائم للهدايا الباهظة التي تشتريها لزوجها أمين في كل مناسبة خاصة به، وهو ما زاد غضبهم عقب نشرها مجموعة صور لغرفة ملابس كاملة جديدة، موضحة أن هذه الغرفة هي هدية ابنتها الصغيرة لوالدها بمناسبة عيد ميلاده، وذلك بعد أن كانت قد أهدته سيارة فيراري أحدث موديل لنفس المناسبة أيضا.