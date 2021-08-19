وفاة الفنانة التونسية منيرة بن عرفة عن عمر 86 عاما

توفيّت الفنّانة التونسية منيرة بن عرفة، اليوم الخميس، عن عمر 86 سنة، وذلك بعد أيام من خضوعها لتدخّل جراحي.

وكانت الفنانة منيرة بن عرفة، قد تعرضت إلى وعكات صحية متتالية، بداية من كانون الثاني/ ديسمبر، من عام 2019، اضطرتها مؤخّرًا، إلى اجراء تدخّل جراحي، وذلك قبل وفاتها اليوم.

وتعدّ الفنّانة منيرة بن عرفة، من إحدى الشخصيات التي تجمع في سجلها بين فنّ التمثيل والعمل الاذاعي، والتي ساهمت في تأسيس فرقة التمثيل بالإذاعة التونسية، وأنجزت عددًا من الأعمال الفنية الخالدة في ذاكرة التونسيين.

وولدت الفنّانة الراحلة منيرة بن عرفة، يوم 24 أيار/ مايو عام 1935، بمدينة باب سويقة بالعاصمة تونس، ودرست في احدى المدارس القرآنية، التي كانت موجودة في ذلك التاريخ، مع الفنّانة عُليّة، لتعمل مدرّسة لغة عربية، بعد انقطاعها عن التعليم.

وفي عام 1961، غادرت منيرة بن عرفة، سلك التعليم، وانضمت إلى الإذاعة التونسية، وعوّضت إحدى المذيعات في تقديم البرنامج الشهير محليًا ”أغنية لكل مستمع“ من دون أن يتفطّن المستمعون إلى ذلك، بسبب تطابق الأصوات بينهما.

كما عملت مع الشاعر الراحل منور صمادح، وقدمت برنامج أغاني الشاشة، وذلك قبل دخولها عالم الشاشة الصغيرة، من خلال التمثيل في سلسلة تلفزيونية، عرضها التلفزيون الرسمي التونسي، عنوانها ”جدتي العزيزة“.

وكانت منيرة بن عرفة، من بين الوجوه الإذاعية التي ساهمت في تأسيس فرقة التمثيل في الإذاعة التونسية، وشاركت في العديد من الأعمال الفنية الإذاعية، ومنها سلسلة ”هدية العيد“، و مسلسل ”القافلة تسير“ و“ما بين الخيمة والعين“ و المسلسل الإذاعي البوليسي“اختبر ذكاءك“.

كما شاركت في التمثيل بمسرحية ”شكون يغلب النساء“ ( من يهزم النساء؟) التي أنجزتها فرقة المسرح الشعبي، التي أسسها الحكواتي التونسي، عبد العزيز العروي.

وفي سجل الفنّانة الراحلة منيرة بن عرفة، العديد من الأعمال التلفزيونية، ومنها: سلسلة ”زوبعة في الفنجان“ وسلسلة ”أمي تراكي“ ومسلسل ”غادة ”وغيرها من الأعمال الأخرى، كما شاركت في فيلم سينمائي واحد، وهو ”رسائل من سجنان“ في عام 1974.