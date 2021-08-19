بعد مناشدات واسعة.. نقل الشاعر الكويتي عبداللطيف البناي للعلاج بالخارج

أعلن الممثل الكويتي سعود الشويعي، عن اتخاذ المسؤولين في بلاده قرارًا بنقل الشاعر الكويتي الكبير، عبداللطيف البناي، للعلاج بالخارج، وتحديدًا في أحد المستشفيات بألمانيا.

يأتي هذا، بعد مناشدات واسعة للمسؤولين في وزارة الإعلام، بسفره إلى الخارج، بعدما تفاقم وضعه الصحي، إذ يعاني من ”الشلل الرعاش“، مما أفقده القدرة على الحركة قبل أسبوعين.

وشارك سعود الشويعي، صورة للشاعر عبداللطيف البناي، عبر حسابه في موقع ”إنستغرام“، معلنًا نقله إلى ألمانيا، وسط دعوات بالشفاء العاجل.

وكتب سعود الشويعي، قائلًا: ”نرجو دعواتكم بالشفاء العاجل إن شاء الله للعم الشاعر القدير عبداللطيف البناي (أبو ناصر) حيث سيذهب في رحلة علاج إلى ألمانيا“.

وأضاف ”الشويعي“: ”أسأل الله العظيم رب العرش العظيم، أن يشفيه ويلبسه ثوب الصحة والعافية.. قولوا آمين“.

وكان قد كشف الممثل الكويتي خالد المظفر، عن تدهور الوضع الصحي للشاعر القدير عبداللطيف البناي، مطالبًا الجمهور بالدعاء له بالشفاء العاجل، إذ أوضح أن وضعه الصحي يسوء.

وكتب خالد المظفر، عبر حسابه في ”تويتر“: ”‏أرجو من الجميع.. الدعاء للعم/ #عبداللطيف_البناي الذي أسعد أهل الكويت والخليج بكلماته الوطنية والرياضية والعاطفية بالشفاء العاجل، حيث إنه يمر بوعكه صحية وحالته الصحية تسوء، وأسأل المولى الجليل عز وجل، أن يمن عليه بالشفاء العاجل، وأن يشفي كل مريض يارب“.

بينما غرد الملحن السعودي، سامي الخليفة، عبر حسابه في موقع ”تويتر“، ‏قائلا: ”تعرض الشاعر الكبير الأستاذ ‎#عبداللطيف_البناي لوعكة صحية على أثرها لايستطيع المشي منذ 10 أيام، دعواتكم له بالشفاء العاجل“.

وكشفت حسابات إخبارية كويتية، تفاصيل حول مرض عبداللطيف البناي، وسط مناشدات المسؤولين في وزارة الإعلام بسفره إلى الخارج، حيث تفاقم الوضع واشتد عليه المرض حاليًا، إذ يعاني من ”الشلل الرعاش“.

وكتب حساب إخباري عبر موقع ”تويتر“ قائلًا: ”‏تدهور الحالة الصحية للشاعر المخضرم ‎#عبداللطيف_البناي، ليصل إلى مرحلة عدم القدرة على الوقوف أو المشي، منذ أكثر من 10 أيام، بعد أن اشتد عليه المرض“.

وأضاف: ”الفنان يعاني منذ 20 سنة من مرض ‎#الباركنسون (الشلل الرعاش).. ومناشدات إلى وزير الإعلام والثقافة، لتسهيل سفره للعلاج بالخارج“.

وتمنى عدد كبير من نجوم الغناء وصُناع الأغنية الكويتية، الشفاء للشاعر عبداللطيف البناي، كون تجربته تركت بصمة كبيرة في الأغنية العربية، وساهمت في انتشار الأصوات الخليجية بقوة في الساحة العربية“.

والشاعر عبداللطيف محمد البناي، (73 عامًا)، ولد في 18 مارس 1948، وهو شاعر غنائي من الجيل الذي يجمع بين الماضي والحاضر في فنّه، إذ يطوّع كلماته الغنائية بما يتناسب مع متطلّبات العصر، مع الحفاظ على الأصول، فيما يعتبر أحد أبرز فرسان الكلمة الكويتية، وأحد الشعراء الذين ساهموا بشكل كبير في تطوير الأغنية الكويتية الحديثة، ونقلها من محيطها الإقليمي إلى العالم العربي.