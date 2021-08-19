بعد عملية جراحية.. الفنان الكويتي جاسم النبهان يطمئن الجمهور على صحته

استقرت الحالة الصحية للفنان الكويتي الكبير جاسم النبهان، بعد إجرائه عملية جراحية داخل أحد المستشفيات في بلاده تكللت بالنجاح.

ونشر الإعلامي الكويتي مفرح الشمري، صورة من المستشفى عبر حسابه في موقع ”إنستغرام“، مصحوبة بمقطع صوتي، حيث طمأن النبهان جمهوره على وضعه الصحي.

وأشار الشمري إلى أن جاسم النبهان أجرى عملية جراحية في عينه اليمنى، وعلق بالقول: ”حبيت أطمنكم عليه“.

من جانبه، قال الفنان جاسم النبهان: ”إن شاء الله يبعد عنكم كل شر ولا يجيكم إلا الخير إن شاء الله.. أحسنت أخوي مفرح.. مشكور أبوي“.

كما نشر الصحفي نايف الشمري، عبر حسابه في موقع ”تويتر“، صورة جاسم النبهان وهو على سرير الشفاء، وعلق: ”سلامات الفنان جاسم النبهان“.

وكان مدير صفحة النبهان الرسمية على موقع ”إنستغرام“، قد نشر صورة للفنان عبر خاصية ”ستوري“، مكتوبا عليها: ”أجرى الفنان الكبير جاسم النبهان اليوم عملية جراحية في العين.. الحمد لله على سلامتك يا أبو طلال ما تشوف شر يا رب.. الله يحفظك ويطول بعمرك ويمدك دائما بالصحة والعافية يا رب العالمين“.

وتعتبر هذه العملية الجراحية الثانية التي يجريها الفنان الكويتي في عينيه، حيث أجرى في أبريل/نيسان الماضي عملية جراحية ناجحة في شبكية إحدى عينيه بأحد مراكز طب العيون في الكويت.

وبدأ النجم الكويتي منذ أيام في تصوير مسلسله الجديد ”حبي الباهر“، الذي من المقرر أن ينافس به في موسم دراما رمضان 2022، حيث شارك جمهوره عبر صفحته الرسمية على ”إنستغرام“، مجموعة من الصور التي ترصد كواليس تصوير مسلسله الجديد، وعلق عليها قائلا: ”الفنان الكبير جاسم النبهان من كواليس مسلسله الجديد حبي الباهر.. للكاتبة علياء الكاظمي وللمخرج خالد جمال“.

ومسلسل ”حبي الباهر“ بطولة جاسم النبهان، إبراهيم الحربي، باسمة حمادة، زهرة الخرجي، حمد أشكناني، فوز الشطي، عبدالله التركماني، فيّ الشرقاوي، محمد الدوسري، ومجموعة من النجوم الكويتيين، وهو من تأليف علياء الكاظمي، وإخراج خالد جمال.

واحتفل الفنان الكويتي في الأول من أغسطس/آب الماضي بعيد ميلاده الـ77، حيث نشر صورة له عبر صفحته على ”إنستغرام“، وعلق عليها قائلا: ”الأول من أغسطس.. اليوم يصادف يوم ميلاد الفنان الكبير جاسم النبهان.. كل عام وأنت بخير يا أبو طلال وعسى الله يحفظك ويوفقك ويعطيك الصحة والعافية وطولة العمر يا رب“.