أحمد العوضي يرد على أنباء طلاقه من ياسمين عبد العزيز‎

رد الفنان المصري أحمد العوضي على الأنباء التي تم تداولها خلال الأيام الماضية حول انفصاله عن زوجته الفنانة ياسمين عبد العزيز، إثر عدم سفره معها إلى سويسرا في رحلة لاستكمال علاجها هناك.

ونفى أحمد العوضي هذه الأخبار كليًا، في تعليق على صفحة أحد الصحفيين المصريين بموقع التواصل الاجتماعي ”فيسبوك“، الذي نشر خبرا حول انفصاله عن ياسمين عبد العزيز بالفعل، مع عدم وقوع الطلاق رسميًا حتى الآن، بانتظار عودتها من الخارج.

وهاجم الممثل المصري الشهير الصحفي الذي نشر الخبر الذي وصفه بأنه غير صحيح تمامًا، قائلًا: ”بطل هبد الله يرضى عليك.. الحكاية مش ناقصة هبد“.

وشدد أحمد العوضي على أن ياسمين عبد العزيز ما زالت زوجته وكل ما ينشر من مصادر خاصة حول وجود خلافات حادة بينهما غير صحيح، قائلًا: ”اللي قالك ضحك عليك.. وياسمين لسه مراتي ومفيش ربع كلمة صح من اللي أنت قلته واللي أنت بتقوله مش صح.. ومتحطش السم في العسل.. وعشان مظلمكش اللي قالك ضحك عليك.. فلو اتقالك فابقى اتاكد من الكلام بعد كدة.. ولو أنت بتخمن أنا بقولك غلط“.

وغادرت الفنانة المصرية ياسمين عبدالعزيز إلى سويسرا بطائرة خاصة لاستكمال رحلة علاجها في الخارج، في قرار مفاجئ اتخذته أسرة الفنانة المصرية بعد أيام من مغادرتها المستشفى.

وذكرت سلطات مطار القاهرة الدولي، في تصريحات لوسائل إعلام محلية، أن ياسمين عبدالعزيز وصلت المطار، الثلاثاء قبل الماضي، متوجهة إلى العاصمة السويسرية ”جنيف“ عبر طائرة إسعاف مجهزة، وذلك لاستكمال رحلة علاجها في أحد المستشفيات هناك.

وكشفت سلطات المطار أن ياسمين عبدالعزيز وصلت المطار بسيارة إسعاف مجهزة من قبل أحد المستشفيات الخاصة، ودخلت السيارة عبر بوابة صالة 4 في المطار، وانتقلت منها إلى طائرة الإسعاف الخاصة تحت إشراف إسعاف المطار.

وقال الفنان المصري أحمد العوضي فور سفر زوجته إلى سويسرا إن القانون سيحكم في الأزمة الصحية التي مرت بها زوجته النجمة ياسمين عبد العزيز، والتي دخلت في غيبوبة ولا تزال تعاني من آثارها، حيث سافرت إلى سويسرا لاستكمال علاجها.

وكشف العوضي، عبر صفحته الرسمية على موقع ”فيسبوك“، أن الأزمة الصحية التي تعاني منها ياسمين سببها إهمال طبي وتخاذل من قبل الأطباء الذين كانوا يشرفون على حالتها الصحية، مؤكدًا أنه سوف يعلن عن التفاصيل كاملة بعد انتهاء علاج زوجته.

وكتب أحمد العوضي يقول: ”ما حدث من تسيّب وإهمال وتخاذل وتراخٍ في حالة ياسمين سوف أتحدث عنه لاحقا عقب التعافي التام لياسمين.. وتعدي الأزمة الصحية على خير إن شاء الله.. والقانون المصري سيحكم بيني وبين المتسبب فيما حدث.. لا تظنن صمتي نسيان.. بل لكل حدث حديث“.