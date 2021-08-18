محمد رمضان يطرح كليب أغنيته الجديدة "على الله" (فيديو)

طرح النجم المصري محمد رمضان، فيديو كليب ”على الله“ رسميا عبر قناته على موقع ”يوتيوب“، ولاقت الأغنية إعجاب شريحة كبيرة من الجمهور فور طرحها.

وشارك رمضان، جمهوره، عبر صفحته الرسمية على موقع ”إنستغرام“، مقطعا قصيرا من الكليب، وعلق عليه قائلا: ”على يوتيوب دلوقتي أغنية على الله.. تقدروا تتفضلوا ترقصوا عليها“.

https://www.instagram.com/p/CSt6HuOIVAH/

وظهر النجم المصري في الكليب الذي صوره في مدينة العلمين في محافظة مطروح، في البداية وسط الصحراء، مرتديا الملابس البدوية، ويحمل سلاحا في يده، وحوله مجموعة من أبناء القبائل الذين يرقصون معه على أنغام أغنيته الجديدة ”على الله“.

واستعرض محمد رمضان خلال الكليب أسطولا من سيارات النقل التي ظهر خلال إحدى اللقطات يقود إحداها، كما ظهر في لقطات أخرى يرقص مع مجموعة من أبناء القبائل عليها.

واستعان محمد رمضان، خلال كليب أغنيته ”على الله“ بمقطع من أغنيته الشهيرة ”مافيا“ التي طرحها في مطلع عام 2019، وقام بغنائها باللهجة البدوية، كما قام بتأدية رقصة الأغنية الشهيرة حاملا السلاح.

وتفاعل عدد كبير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع كليب الأغنية الجديدة لمحمد رمضان، التي حصدت أكثر من 100 ألف مشاهدة خلال دقائق معدودة من طرحها، حيث عبر كثيرون عن إعجابهم الشديد بالأغنية، مشيدين بـ“اللوك الجديد“ الذي ظهر به خلال الكليب.