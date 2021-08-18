مصدر لـ"إرم نيوز": الزعيم عادل إمام ليس مصابا بكورونا

نفى مصدر مقرب من الفنان المصري عادل إمام، إصابته بفيروس كورونا المستجد، بعد أخبار متداولة خلال الساعات الماضية عن إصابته بالفيروس.

وأثارت هذه الأخبار قلق جمهور النجم المصري الملقب بـ“الزعيم“، لاسيما أنه أحد أهم الفنانين في مصر والوطن العربي.

وكشف المصدر لـ“إرم نيوز“، أن ”الزعيم يعاني من بعض المشاكل الصحية البعيدة تماما عن إصابته بفيروس كورونا“.

و“تتمثل هذه المشاكل الصحية في أمراض الشيخوخة التي يعاني منها إمام، ويحتاج معها إلى رعاية طبيبة مستمرة“، وفقا للمصدر.

وبيّن أن ”طبيباً خاصاً يزور عادل إمام بشكل أسبوعي للاطمئنان على وضعه الصحي وإجراء فحوصات طبية“.

ونوّه المصدر إلى أن ”إمام زار مستشفىً خاصاً خلال اليومين الماضيين وأجرى صور أشعة وتحاليل مخبرية“.

كما وصف الوضع داخل منزل الفنان عادل إمام بأنه ”على صفيح ساخن بعد التعاقد مع شركة مستلزمات طبية عالمية من أجل تعقيم البيت بشكل أسبوعي“.

وأضاف المصدر أن ”العاملين في منزل عادل إمام يخضعون للتعقيم من جانب فريق متخصص متواجد على مدار الساعة“.

ولفت إلى ”التوجه خلال الساعات القادمة لتطبيق أوامر الطبيب بمنع أي زيارات إلى المنزل، في ظل المخاوف من موجة جديدة لفيروس كورونا في مصر، تكون أشد فتكا وأسرع انتشارا“.

وبلغ عادل إمام، في 17 من آيار / مايو الماضي الـ81 من عمره، وحينها استغلت مفوضية الأمم المتحدة للاجئين، تلك المناسبة للحديث عن دوره في مساندة قضايا اللاجئين، والثناء على مشواره الفني في رسم البهجة على وجوه الجميع.

وأكدت مفوضية الأمم المتحدة للاجئين، من خلال تغريدة لها عبر موقع ”تويتر“، أن عادل إمام، مازال يدعم القضايا الإنسانية، إضافة إلى استمراره في مساندة قضايا اللاجئين عبر دول العالم المختلفة.

وولد النجم المصري، في قرية شها مركز المنصورة في محافظة الدقهلية، حيث نشأ في أسرة بسيطة، وتدرج في النجومية حتى صار نجم الشباك و“زعيم“ الفن في مصر والوطن العربي.

وكانت آخر مشاركات عادل إمام عبر مسلسل ”فلانتينو“، الذي عُرض في رمضان 2020، وشاركت في بطولته الراحلة دلال عبدالعزيز، وداليا البحيري، وحمدي الميرغني، وعدد آخر من الفنانين.