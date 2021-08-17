"ياما في الجراب يا حاوي".. فصل جديد من الصراع بين محمد الشرنوبي وسارة الطباخ

اندلعت أزمة جديدة بين المغني المصري محمد الشرنوبي، والمنتجة سارة الطباخ، وصلت بينهما إلى قسم الشرطة، وذلك على خلفية مشاركة الأول في عرض مسرحي جديد بعنوان ”يا ما في الجراب يا حاوي“، والذي يقوم ببطولته الفنان المصري الكبير يحيى الفخراني.

وكشف بيان رسمي، صدر عن المحامي ياسر قنطوش الوكيل القانوني للمنتجة سارة الطباخ، قال فيه إنه حرر محضرًا ضد محمد الشرنوبي في قسم شرطة باب شرقي، نيابة عن موكلته.

وأضاف البيان: ”اتجه فريق الدفاع عن سارة الطباخ إلى مكتبة الإسكندرية لحضور عرض ”ياما في الجراب يا حاوي“، الذي انطلق عرضه، اليومن على المسرح الكبير، لكن تم منعهم من الحضور“، موضحًا أن ”منتج ومخرج العرض مجدي الهواري رفض الأمر بشكل قاطع“.

وقال إنه ”جرى تحرير محضر إثبات حالة داخل مكتبة الإسكندرية بسبب عدم سماح مجدي الهواري منتج العرض المسرحي، لفريق الدفاع الذي أرسله من حضور مؤتمر المسرحية، ثم العرض الذي يعقبه، وذلك لإثبات واقعة مخالفة محمد الشرنوبي للعقد المحرر مع موكلته سارة الطباخ، وكذلك حكم محكمة جنوب الجيزة، وقرار نقابة المهن الموسيقية“.

وأشار البيان إلى أنه ”جرى اصطحاب المنتج والمحامين إلى مكتب مدير المكتبة، ثم تم الاتجاه إلى قسم شرطة باب شرقي، وتحرير محضر إثبات الحالة رقم 9018 لسنة 2021 إداري من سارة الطباخ ضد محمد الشرنوبي لمخالفته تنفيذ حكم قضائي“.

وشدد ياسر قنطوش، في بيانه، أن ”محمد الشرنوبي يخالف شروط التعاقد المبرم مع موكلته المنتجة سارة الطباخ، مضيفًا أنه يتقاضي مبالغ ضخمة دون تنفيذ العقد الساري بحكم المحكمة، وبقرار المهن الموسيقية الأخير“.

وبين أن ”تلك الأحكام والقرارات هي التي دفعته وفريق الدفاع إلى التواجد في مكتبة الإسكندرية لحضور العرض، مشيرًا إلى أنه تم التعامل مع مسؤولي المكتبة بمنتهى الاحترام“.

وعقّب أنه تم إرسال إنذار إلى مسؤولي مكتبة الإسكندرية، وكذلك شركة الإنتاج ”كايرو شو“، المنتجة للعرض، إلا أن هناك إقرارًا من جانب المنتج مجدي الهواري، بتحمله المسؤولية بشأن استمرار العرض سيدفع فريق دفاع موكلته لمقاضاته بجانب محمد الشرنوبي.

ومضى قائلًا في بيانه إنه لن يترك محمد الشرنوبي يعمل إلا طبقًا للعقد المبرم، مشيرًا إلى أنه استطاع قبل شهر إلغاء حفله في الساحل الشمالي.

واختتم بأنه سيتم غدًا تحريك دعوى ضد محمد الشرنوبي، مع اتخاذ كافة الإجراءات ضد المنتج مجدي الهواري، بعد إثبات الواقعة في مكتب شرطة مكتبة الإسكندرية.

ومسرحية ”ياما في الجراب يا حاوي“ مأخوذة عن رائعة بيرم التونسي، والملحن أحمد صدقي، والعرض من إخراج مجدي الهواري، وبطولة يحيى الفخراني، وعدد من النجوم الذين يقفون على المسرح لأول مرة، منهم: إياد نصار، ومحمد الشرنوبي، وكارمن سليمان، وشريف دسوقي، إلى جانب عدد من نجوم المسرح، هم: سما إبراهيم، وناصر سيف، وحسن العدل، وإسماعيل فرغلي، ورضا إدريس، ولبنى ونس، وعلاء قوقة.

وتدور أحداث المسرحية في أجواء ألف ليلة وليلة الساحرة المثيرة، ورغم أنه يغلب عليها الطابع الكوميدي الغنائي إلا أنها تضم كل عناصر الدراما المسرحية من التشويق، والصراع الإنساني في أحداث تجمع الحب، والخيانة، والتآمر، والصراع على السلطة.