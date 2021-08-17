نجم "سناب شات" نادر النادر يتعرض لوعكة صحية

تعرض نجم ”سناب شات“ السعودي نادر النادر، لوعكة صحية أدخلته إحدى المستشفيات، لإجراء الفحوصات اللازمة للوقوف على حالته الصحية.

وظهر النادر في صورة نشرها عبر حسابه على ”سناب شات“ وهو يرتدي ملابس بيضاء و“كمامة“ على وجهه، ويرقد على أحد الأسرة.

وعلق نادر على الصورة قائلًا ”الحمدلله في الصحة والمرض.. الحمدلله في الشدة والرخاء.. الحمدلله في السراء والضراء.. الحمدلله الذي لا يحمد على مكروه سواه.. الحم لله على كل حال.. حمدًا كثيرًا تطيب به الأحوال“.

ولم يكشف النادر طبيعة مرضه وكواليس ظهوره المفاجئ في المستشفى.

وكان النادر قد فاجأ متابعيه سابقًا بإعلان انفصاله عن مشهورة مواقع التواصل الاجتماعي ”سعاد الجابر“.

وظهر مشهور ”سناب شات“خلال فيديو وهو يجلس على سرير داخل أحد المستشفيات وبجواره والدته، مؤكدًا خبر الانفصال، وقال إنه ”لم يكن خطأ سعاد ولا خطؤه، لكن القسمة والنصيب هي السبب وراء الفراق، حتى أن والدته شاركته الدعاء لها وأكدت أن العائلة لم ترى منها إلا كل خير“.

ولم يتمالك نادر نفسه من البكاء خلال الفيديو وأكد أنه ”يتمنى أن تعيش سعاد حياة سعيدة، وتجد الراحة دائما في كل خطوة تخطوها“.

وختم نادر حديثه بأنها من ”أجمل الأشخاص الذين دخلوا حياتهم، وطلب منها أن تسامحه بعد هذا الفراق المؤثر، كما طلب من الجمهور التحدث عنها بكل خير وعدم ذكرها بسوء“.

وبعدها فاجأ النادر متابعيه بإعلان زواجه الثاني قريبًا، مما سبب صدمة كبيرة، بسبب عدم مرور أشهر قليلة على انفصاله من الجابر.

من جهتها، ظهرت الجابر وكشفت عن تفاصيل جديدة حول انفصالها، وطلبت من زوجها النادر أن يعيدها، لينشر الأخير في حسابه الشخصي رده على الفيديو الشهير والذي كتب فيه ”للأسف، الاعتذار جاء متأخر كثيرًا، والله يستر عليك.. من باعنا برخيص بتراب ينباع، ومن عافنا كل الجوارح تعافه“.

وقالت الجابر ”حسبي الله ونعم الوكيل في كل شخص تحدث بالسوء وبما لا يعرف عن هذا الموضوع“.

ووصل الأمر إلى حد سبها والخوض في حياتها الشخصية، بحسب ما قالته الجابر، التي لوحت بأنها سترد في يوم من الأيام على كل شخص تحدث عنها بسوء ووجه إليها الاتهامات.