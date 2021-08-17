السعودية.. الكشف عن أرقام ضخمة لاستعدادات "موسم الرياض 2"

كشف رئيس الهيئة العامة للترفيه في المملكة العربية السعودية، المستشار تركي آل الشيخ، عن بعض الأرقام التي تلخص جزءًا من الاستعدادات الأولية لفعاليات ”موسم الرياض 2“.

وأعلن تركي آل الشيخ، في تغريدة عبر حسابه على موقع ”تويتر“، عما تم إنجازه في أول شهر ونصف الشهر من الاستعدادات التي تطلبت تكاتف 148 شركة مقاولات سعودية، بالإضافة إلى 24 شركة استشارات، 95% منها شركات سعودية، إلى جانب 13 ألف عامل في الموقع.

وبين المستشار آل الشيخ، أنه ”تم صب ما معدله 4000 متر مكعب خرسانة بشكل يومي، وإنتاج 40 ألف طن حديد، وتصنيع وتوريد ما طوله 70 كلم من الكوابل ذات الجهدين المتوسط والمنخفض“، لافتًا إلى وجود 480 شركة ومستثمرًا، 90% منها شركات سعودية.

وأشار إلى أن عدد الوظائف المتوقعة خلال ”موسم الرياض 2“ تصل إلى 35 ألف وظيفة مباشرة، وحوالي 70 ألف وظيفة غير مباشرة، وذلك بعيدًا عن وظائف المصنع التي توافرت لكوادر ساهمت في بناء وإمداد المواقع بالمعدات، على حد قوله.

ومضى المستشار تركي آل الشيخ قائلًا: ”أحببت أن أشارككم بعضًا أو جزءًا من أرقام الاستعدادات للموسم، ولولا توفيق الله ثم توجيه ودعم سمو سيدي، وتكاتف وإسهامات جهات عدة لما رأيتم هذا العمل، قلبي وعقلي مع كل موظف وعامل في المواقع“.

وقبل يومين، أعلن المستشار تركي آل الشيخ، تفاصيل ”موسم الرياض 2″، والتطورات الجديدة التي تم تدشينها لاستيعاب جمهور أكبر.

ونشر آنذاك بوسترًا للفعاليات جاء فيه: ”إقامة 70 حفلًا غنائيًا عربيًا، إضافة إلى 6 حفلات عالمية، مع إقامة مباراة مصارعة حرة ومباراة عالمية“.

ونوه آل الشيخ إلى أنه من المقرر أن يقام ”موسم الرياض 2“ على مساحة 5 ملايين و400 ألف متر مربع، في 14 منطقة على أن يشمل الموسم ككل إقامة 7500 فعالية.

ولفت إلى أنه تم تدشين 200 مطعم، و70 مقهى، على أن يشاهد الجمهور 350 عرضًا مسرحيًا، إضافة إلى 18 مسرحية عربية، و6 مسرحيات عالمية“، موضحًا أنه ستتم إقامة 100 تجربة تفاعلية، و10 معارض عالمية.

وانطلقت النسخة الأولى من فعاليات ”موسم الرياض“ في العام 2019، فيما أقيمت في الفترة ما بين الـ11 من شهر تشرين الأول/أكتوبر للعام 2019، واستمرت حتى الـ18 من شهر كانون الثاني/يناير للعام 2020.