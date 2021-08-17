الناشطة اليمنية أروى عمر تخرج من السجن‎

أطلت نجمة ”السوشيال ميديا“ اليمنية أروى عمر، على جمهورها لأول مرة، بعد 6 أشهر من القبض عليها والتحقيق معها لاتهامها بالتورط في قضية مخدرات، حيث نشرت صورة توثق لحظة خروجها من السجن.

وشاركت أروى مقطع فيديو عبر حسابها على ”سناب شات“، للحظة رؤيتها لأهلها الذين دخلوا في نوبة بكاء فرح لرؤيتها مرة أخرى، وعلقت قائلة: ”وحشتوني كثير“، ونشرت ابنة خالتها صورة خلال استقبالها، وعلقت قائلة: ”أروى الحمد لله ع سلامتك يا أروى“.

وتفاعل الجمهور بشكل كبير مع عودة ”أروى“ عبر ”سناب شات“، وجاءت التعليقات: ”‏يمه اروى عمر طلعت من السجن، الحمد لله، وربي مرررة انبسطت لها، شوفوا كيف دموع الفرح وهي تحضن أحد من أهلها“.

وقال آخرون: ”‏اروى طلعت من السجن، اخخ وربي دمعت معاهم.. ‏مهما صار لا تتمنوا لشخص السجن او غيرة، ولو نسأل وش الضرر اللي جاكم من ورا اروى عمر، بتقولون مقطع مستفز او أسلوبها، الله ينظف قلوبنا بس“.

وسبق ان تداول نشطاء في مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو ظهر فيه طفل وهو يدخل في نوبة بكاء مناشدًا ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، بإعادة والدته إلى المنزل بعد تغيبها.

ومع تداول هذا المقطع، قيل إنه يعود إلى نجل مشهورة ”سناب شات“، الناشطة اليمنية المقيمة في السعودية أروى عمر، إذ ألمح الطفل أن والدته تم القبض عليها دون أن يكشف السبب وراء ذلك.

وتفاعل رواد التواصل الاجتماعي مع المقطع على نطاق واسع، بين مشككين في هوية الطفل كونه أخفى وجهه، معتبرين أنه لا يمت بصلة إلى أروى عمر، بينما قال البعض الآخر إنه ”لم يتم القبض عليها وإنها تستغل طفولة ابنها في حصد مشاهدات، وتطرق غيرهم إلى أنه بالفعل قبِض عليها وعند خروجها سيتم ترحيلها إلى بلدها اليمن“.

ولم يتوقف الأمر عند ذلك، بل تحدث بعض رواد مواقع التواصل عن سبب الاختفاء، مشيرين إلى أنها ”تورطت في قضية مخدرات، وتم القبض عليها“.

يذكر أن أروى كانت قد تحدثت سابقًا في مقابلة تلفزيونية بشأن جنسيتها التي تسببت في جدل بين المتابعين، وقول البعض إنها سعودية، وقول آخرين إنها يمنية تقيم في السعودية بشكل مخالف، فقالت إنها ”يمنية غير أن أهلها سعوديون، وابنها سعودي وتتعامل معاملة السعوديين“.