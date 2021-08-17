"حجاب" الراقصة دينا يفاجئ جمهورها

فاجأت الفنانة والراقصة المصرية دينا جمهورها، بنشرها صورة عبر حسابها على موقع ”إنستغرام“، ظهرت فيها مرتدية الحجاب.

ويبدو أن إطلالة الراقصة دينا بالحجاب تأتي وفق ما يتطلبه دورها في عملها الفني المقبل، حيث اكتفت بكلمة ”قريبًا“ في تعليقها، الذي أرفقته مع الصورة.

واستعرضت الراقصة دينا إطلالاتها بالحجاب في أكثر من صورة، وحصدت الكثير من إشادات وإعجاب بعض متابعيها، حيث قدموا لها التهنئة على عملها الجديد، في حين دعا لها البعض الآخر بالهداية.

ومن الممكن أن تكون إطلالة الراقصة دينا بالحجاب، من ضمن مسلسلها الجديد ”السيدة زينب“، الذي انشغلت خلال الفترة الأخيرة بمرحلة التحضير والتجهيز لتفاصيله كافة.



وقالت دينا في تصريحات صحفية، إنها لم تبدأ تصوير مشاهدها في مسلسلها الجديد، موضحة أن المسلسل دراما اجتماعية، وله علاقة بمنطقة السيدة زينب، وله بعد ديني.

ويشارك في بطولة المسلسل، إلى جانبها كل من: سوسن بدر، ليلى عز العرب، أحمد وفيق ومحمود عبد المغني، وسيناريو وحوار أحمد صبحي، وإخراج محمد النقلي.

وكانت الراقصة دينا أحدثت ضجة مؤخرًا عندما شاركت متابعيها على ”إنستغرام“ صورًا من حفل زفاف منة رئيس، شقيقة الممثلة الشابة رنا رئيس.

وطال الراقصة هجوم شرس من قِبل متابعيها بسبب فستان الرقص الذي كانت ترتديه ويظهر جزءًا من جسدها خاصة منطقة الصدر، وهو ما أثار جمهورها ضدها.

وسبق أن أشعلت ”دينا“ غضب جمهورها، بعد ظهورها في فيديو لحسم الجدل حول حقيقة زواجها تزامنًا مع أدائها مناسك العمرة في المملكة العربية السعودية.

وخرجت الراقصة في فيديو مقتضب عبر صفحتها على موقع نشر وتبادل الصور ”إنستغرام“ لتنفي زواجها، وتشير إلى عودتها من العمرة، وذهابها للرقص في إحدى حفلات الزفاف؛ الأمر الذي قابله الجمهور بتعليقات هجومية.

واعتبر جمهور ”دينا“ ومتابعوها تصرفاتها بأنها متناقضة، إلى جانب اتهامها باستفزاز جمهورها عبر الفيديو الذي نُشر عقب عودتها من الديار المقدسة لأداء العمرة.

وكشفت الراقصة دينا في وقت سابق تعرضها للتحرش من قَبل عدة مرات خلال تقديمها لوصلات الرقص بالحفلات والأفراح، مشيرة إلى أنها تقوم بضرب أي رجل يتحرش بها دون الخوف من كاميرات أو تصوير.