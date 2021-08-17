الفنانة البحرينية زينب العسكري تكشف سبب اعتزالها التمثيل (فيديو)‎

كشفت الفنانة البحرينية زينب العسكري سبب اعتزالها التمثيل، قبل نحو 12 عاما، موضحة أن ذلك كان خلفه ”النصيب“.

وقالت العسكري، (47 عاما)، في مقطع فيديو عبر حسابها في تطبيق ”سناب شات“، إنها تركت مجال التمثيل؛ لأن النصيب كتب على أن تشعر بأن زوجها يناسبها ولا تحتاج للتمثيل في وجوه.

وأشارت إلى أنها ”من البحرين وزوجها من الإمارات، وسبب جمعهما هو النصيب الذي كتبه الله، إضافة إلى أن مجال زوجها يختلف عن مجالها“.

وأكدت أن ”كل شيء يسير بينها وبين زوجها بسلاسة ووناسة“، مستطردة: ”كل شيء تمشي بسهولة“.

واختتمت زينب العسكري وهي توجه رسالة إلى الفتيات قائلة: ”حابة أقول للبنات الحلوين إن كل ما بتحطون شروط ما بيمشي إلا اللي الله كاتبه.. وربنا يكتبلكم أجمل نصيب“.

وكانت الفنانة البحرينية كشفت، في وقت سابق، حقيقة ما تردد حول انفصالها عن زوجها ووالد بناتها الثلاث، بعد مهاجمة الإعلامية الكويتية مي العيدان لها، وإعلانها أن ”العسكري“ تعيش حياة مريحة رغم انفصالها عن زوجها، ولذلك لا تشعر بالآخرين مثل منى السابر والدة الفنانة حلا الترك.

وقالت زينب العسكري، في فيديو عبر صفحتها على تطبيق ”سناب شات“، إن الخبر غير صحيح مطلقًا، مضيفة: “فال الله ولا فالك يا مي، يا حبيبتي شنو هذه الشائعة، هذه ما راح أقبلها منك.. لازم تتأكدين مني قبل ما تكتبين هذه الشائعة“.

وأوضحت الممثلة البحرينية أنها تلقت العديد من الاتصالات من محبين يريدون التأكد من الخبر، مشيرة إلى أنها تجلس حاليًا في البحرين مع بناتها الثلاث، لكنها ستعود قريبًا للعيش مع زوجها.

ودعت زينب العسكري رواد مواقع التواصل لعدم نشر هذا الخبر المزعج مجددًا؛ لأنها لا تحب سماعه، وألا يتحقق لا قدّر الله.

والفنانة المعتزلة زينب العسكري ممثلة وكاتبة ومنتجة بحرينية، استمر مشوارها الفني لأكثر من ثمانية عشر عامًا، قدمت خلالها العديد من الأعمال، كما قامت ببطولة عدد من المسلسلات، كما أنها منتجة، وأعلنت الاعتزال عام 2009.