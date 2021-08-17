بعد توقفه 6 أعوام.. هند البلوشي تعلن عن جزء ثانٍ من مسرحية "نور الظلام" (فيديو)‎

أعلنت الفنانة الكويتية، هند البلوشي، عن عودة العمل على العرض المسرحي ”نور الظلام“ بجزئه الثاني، وذلك بعد توقف دام 6 أعوام على عرض الجزء الأول.

وشاركت هند البلوشي، عبر حسابها في تطبيق ”سناب شات“ مقطع فيديو، رصدت خلاله كواليس التحضير لمسرحية ”نور الظلام 2″، إذ بدت وهي تستعد لتصوير المسرحية.

وعلقت الفنانة الكويتية على الفيديو، بقولها ”(بسم الله الرحمن الرحيم)، نور الظلام 2، قريبا“.

وكان الجزء الأول من المسرحية عرض العام 2015، فيما يتناول العرض مجموعة من القضايا الخاصة بالأطفال والشباب في إطار فني استعراضي، وستكون جميع الأغاني والاستعراضات بشكل حي، حيث تم تدريب الكوادر على الغناء الحي.

و ”نور الظلام“ من المسرحيات الغنائية الاستعراضية التي اتخذت المنهج الأكاديمي سبيلا لها، وتعتمد على قصّة بسيطة سلسلة مترابطة الأحداث تصاعدت بشكل تدريجي حتى تصل إلى ذروتها.

يأتي هذا العرض بعد تعافي هند البلوشي، من الإصابة بفيروس كورونا المستجد ”كوفيد_19″، إذ انتهت مرحلة العزل الصحي في المنزل يوم الخامس من آب/أغسطس الجاري.

على الجانب الآخر تشارك البلوشي، بعد غيابها عن الدراما في الأعمال الفنية المقبلة عبر بوابة مسلسل ”عندما لا ينفع الندم“.

والعمل من تأليف الكاتب المبدع فايز العامر، وإخراج نعمان حسين، ويشارك هند البطولة عدد من الفنانين، من أبرزهم الفنان أحمد السلمان، وعبد الله الطليحي، وعبد الله بهمن، وطيف، وشهد سلمان، ورانيا شهاب، وفاطمة الدمخي، وعبد الله الفريح، ونواف النجم، ومنال جار الله، وهيا الحوطي، وشيماء قمبر.

ونشأت هند البلوشي، في عائلة فنية، حيث كان والدها عازف عود، وأختاها المغنية مرام والممثلة مي البلوشي.

ودخلت هند المجال الفني العام 2005، بعد أنَّ قدَّمها الفنان جمال الردهان في مسلسل ”زينة الحياة“، وقيل إنَّه اكتشف موهبتها حين حضرت إحدى البروفات المسرحية بصحبة أختها مي البلوشي.