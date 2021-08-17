وفاة الكاتب والسيناريست المصري فيصل ندا

توفى الكاتب والسيناريست المصري فيصل ندا، يوم الثلاثاء، عن عمر ناهز 81 عاما.

وأعلن نقيب المهن التمثيلية في مصر، الفنان أشرف زكي، عن وفاة فيصل ندا، عبر صفحته الرسمية على موقع ”إنستغرام“، حيث نشر صورة له، وعلق عليها قائلا ”وداعا أستاذ الأجيال فيصل ندا الكاتب الكبير صاحب الروائع“.

وحرص عدد من نجوم الفن على نعي الكاتب فيصل ندا، أبرزهم الفنانة الكبيرة نبيلة عبيد، التي نشرت صورة له، عبر صفحتها على موقع ”إنستغرام“.

وكتبت عبيد ”البقاء لله.. بكثير من الحزن والأسى أنعى الكاتب والسيناريست الكبير فيصل ندا.. الذي رحل بعد عمر طويل من العطاء للفن رحمه الله.. خالص العزاء إلى عائلته وأصدقائه ومحبيه“.

كما نعى الفنان اللبناني وليد توفيق، الكاتب الراحل، قائلا ”البقاء لله.. الله يرحمه ويجعل مسكنه الجنة“.

ويعتبر فيصل ندا أحد أشهر وأبرز الكتاب والمؤلفين في مصر، وكتب العديد من الأعمال الفنية الناجحة في المسرح والتلفزيون والسينما، أبرزها مسرحية ”المتزوجون“ للفنان الراحل سمير غانم، وفيلم ”يا رب ولد“ للنجم الراحل فريد شوقي.

وولد ندا، في عام 1940، بحي عابدين بالقاهرة، وتخرج في كلية التجارة جامعة القاهرة قسم المحاسبة، عام 1963، التي شهدت بداية عمله في الفن، إذ كان عضوا في فريق التمثيل بالجامعة.

ويعد مسلسل ”هارب من الأيام“ أول مسلسل درامي يكتبه، وتمكن من خلاله من إنشاء أسس وقواعد كتابة المسلسل التليفزيوني، والذي كان سببا في شهرة العديد من نجوم الفن، مثل الفنان الكبير الراحل عبد الله غيث.

أسهم ندا خلال مسيرته الفنية في أكثر من 150 عملا فنيا تنوع بين المسرح والسينما والتلفزيون أبرزها: مسرحيات ”المتزوجون، أهلا يا دكتور، المدرسين والدروس الخصوصية، إن كبر ابنك، كيمو والفستان الأزرق، صفقة بمليون جنيه، الدور الرابع شقة 9، الصعايدة وصلوا“، وأفلام ”الجبلاوي، جحيم امرأة، قضية سميحة بدران، بلاغ كاذب، بنات في ورطة، يا رب ولد، المغتصبون، الفجالة“، ومسلسلات ”الفجالة، بيت بلا أبواب، صاحبك من بختك، صيف ساخن جدا، القلب يخطئ أحيانا، يا قلبي لا تبك، يوم عسل ويوم بصل“، وغيرها الكثير من الأعمال الشهيرة التي نالت نجاحا كبيرا“.