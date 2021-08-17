اتهام المغني الأمريكي بوب ديلان بالاعتداء على قاصر قبل 56 عاما

يواجه المغني الأمريكي بوب ديلان دعوى قضائية مقامة بحقه جراء جريمة ارتكبها بحق قاصر منذ 56 عاما، وفق ما أفادت صحيفة ”ديلي ستار“ البريطانية.

وبحسب الصحيفة، ففقد أقيمت دعوى قضائية في المحكمة العليا بمدينة مانهاتن بحق المغني بوب ديلان البالغ من العمر 80 عاما، واسمه الحقيقي روبرت ألين زيمرمان، بتهمة الاعتداء الجسدي على فتاة صغيرة تبلغ من العمر 12 عاما. وجرت الواقعة في 1965 بعد إعطاء ديلان لها المشروبات الكحولية والمخدرات.

وكشفت وثائق المحكمة المكونة من 13 صفحة أن واقعة الاعتداء على الفتاة جرت أحداثها في شقة ديلان الموجودة بفندق تشيلسي في مدينة نيويورك، ومن ضمن التفاصيل المذكورة أن ديلان هدد الفتاة بالعنف الجسدي لإخضاعها إليه، وما زالت الضحية تعاني من الأضرار النفسية جراء الحادثة حتى يومنا هذا وتخضع لعلاج طويل الأجل، فضلاً عن شعور الإحراج والمهانة والخسائر المادية التي تكبدتها.

وقدمت ضحية الاعتداء في المحكمة، المذكورة بالوثائق باسم جيه سي وتبلغ من العمر الآن 68 عاما وتعيش في ولاية كونيتيكت التابعة لقوانين مدينة نيويورك، شكوى رسمية دون التقييد بالمدة أو عدد السنوات التي مرت على الحادث.

وينص قانون ضحايا الأطفال التابع لنيويورك الذي تم إصداره في 2019 على أن الأطفال الناجين من الاعتداء الجنسي يحق لهم تقديم دعواهم حتى 14 من شهر أغسطس للعام الحالي للنظر في شكواهم، وهي فترة تم تمديدها من شهر يناير بسبب تفشي جائحة كورونا حول العالم.

من جانبه نفى ديلان جميع المزاعم والادعاءات المقدمة ضده، وقال ممثل رسمي عنه للصحيفة إن ”جميع الادعاءات المزعومة التي يعود تاريخها إلى 56 عاما مضت، جميعها زائفة وغير حقيقية.

يذكر أنه بعد إقامة الدعوى القضائية، فإنه لم يصدر أمر رسمي بإلقاء القبض على بوب ديلان، الحائز على جائزة نوبل للآداب في 2017 وجائزة الأوسكار في 2001.