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بعد تأييده لطالبان.. فجر السعيد تدعو لتعيين الطبطبائي سفيرا للكويت لدى الحركة
تاريخ النشر: 17 أغسطس 2021 8:21 GMT
تاريخ التحديث: 17 أغسطس 2021 9:15 GMT

بعد تأييده لطالبان.. فجر السعيد تدعو لتعيين الطبطبائي سفيرا للكويت لدى الحركة

دعت الإعلامية الكويتية فجر السعيد، إلى تعيين النائب السابق وليد الطبطبائي، سفيرا للبلد الخليجي لدى طالبان، وذلك عقب سلسلة تغريدات له أعرب من خلالها عن تأييده

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المصدر: صلاح حسن - إرم نيوز

دعت الإعلامية الكويتية فجر السعيد، إلى تعيين النائب السابق وليد الطبطبائي، سفيرا للبلد الخليجي لدى طالبان، وذلك عقب سلسلة تغريدات له أعرب من خلالها عن تأييده لسيطرة الحركة على أفغانستان.

واعتبرت السعيد أن الطبطبائي ”خير من يمثل الكويت كسفير لدى طالبان“، مجددة بذلك اقتراحها عقب تداول اقتراح منسوب للطبطبائي يدعو فيه إلى تعيينها مستشارة إعلامية في السفارة الكويتية بكابول.

وبداية نشرت السعيد على تويتر، صورة عن إحدى تغريدات الطبطبائي، وعلقت عليها بالقول ”بومساعد ليش ماتروح تعيش عندهم يتراوالي بتستانس أكثر من تركيا اللي ما تحملت تعيش فيها.. وما أوصيك إذا في مشاريع عقاريه مثل اللي خبرك وعلمك بالبوسنه لا تنساني برني بشي … ترا آنا شجعتك“.

وأضافت السعيد في تغريدة أخرى ”معالي وزير الخارجية الشيخ د. أحمد الناصر.. في ظل التطورات في أفغانستان ومتوقع اعتراف العالم في طالبان، أتمنى أن تتخذ الخارجية إجراءاتها السريعة بترشيح النائب السابق وليد الطبطبائي سفيرا للكويت في طالبان وبدر الداهوم قنصل أول السفارة، وعبدالله النفيسي الملحق الثقافي“.

وأضافت في تغريدة أخرى ”خير من يمثل الكويت في طالبان كسفير من وجهة نظري الخاصة بصراحه مالها إلا بومساعد الدكتور وليد الطبطبائي.. كل الخبرات عنده وكلكم يعرف أنه شجاع ومقدام بالذات بالملمات… تستاهلها بومساعد فالك البيرق“.

وعقب هذا الاقتراح، تداول بعض رواد مواقع التواصل الاجتماعي، أنباء تفيد باقتراح الطبطبائي، تعيين فجر السعيد مستشارة إعلامية في سفارة الكويت في العاصمة الأفغانية كابول.

وعلقت السعيد على ذلك، بالقول إن تلك الأنباء ”مفبركة“.

وكتبت فجر السعيد ”هذا الخبر مفبرك.. لم يطلب الأخ والصديق وليد الطبطبائي هذا الكلام.. الصحيح هو ما نشرته أنا من طلبت تعيين بومساعد سفير الكويت لدى حكومة طالبان بحكم علاقاته السابقة معهم هو والشباب الرفقاء“.

ونشر الطبطبائي عبر موقع تويتر ،خلال اليومين الماضيين، العديد من التغريدات التي أعرب من خلالها عن تأييده لسيطرة حركة طالبان على أفغانستان.

وكتب الطبطبائي في إحدى تغريداته ”طالبان ليسوا إرهابيين ولم يقوموا بأي عمل إرهابي فهي حركة تحرر وطني ذات مرجعية إسلامية، ولم يسبق أن قاموا بأي اعتداء خارج أفغانستان“.

وأضاف ”كان خطؤهم أنهم عندما استضافوا أسامة بن لادن باعتباره مجاهدا خدم أفغانستان فقام بالتخطيط من داخل أفغانستان للهجوم على أمريكا“.

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وباتت أفغانستان حاليا في أيدي حركة طالبان التي تسير دوريات في شوارع كابول ودخلت القصر الرئاسي، الأحد.

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