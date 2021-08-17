بعد تأييده لطالبان.. فجر السعيد تدعو لتعيين الطبطبائي سفيرا للكويت لدى الحركة

دعت الإعلامية الكويتية فجر السعيد، إلى تعيين النائب السابق وليد الطبطبائي، سفيرا للبلد الخليجي لدى طالبان، وذلك عقب سلسلة تغريدات له أعرب من خلالها عن تأييده لسيطرة الحركة على أفغانستان.

واعتبرت السعيد أن الطبطبائي ”خير من يمثل الكويت كسفير لدى طالبان“، مجددة بذلك اقتراحها عقب تداول اقتراح منسوب للطبطبائي يدعو فيه إلى تعيينها مستشارة إعلامية في السفارة الكويتية بكابول.

وبداية نشرت السعيد على تويتر، صورة عن إحدى تغريدات الطبطبائي، وعلقت عليها بالقول ”بومساعد ليش ماتروح تعيش عندهم يتراوالي بتستانس أكثر من تركيا اللي ما تحملت تعيش فيها.. وما أوصيك إذا في مشاريع عقاريه مثل اللي خبرك وعلمك بالبوسنه لا تنساني برني بشي … ترا آنا شجعتك“.

#بومساعد ليش ماتروح تعيش عندهم يتراوالي بتستانس أكثر من #تركيا اللي ماتحملت تعيش فيها … وما اوصيك اذا في مشاريع عقاريه مثل اللي خبرك وعلمك بالبوسنه لا تنساني برني بشي … ترا آنا شجعتك @Altabtabie pic.twitter.com/ghWBhr04FP — فجر السعيد 🇰🇼 (@AlsaeedFajer) August 16, 2021

وأضافت السعيد في تغريدة أخرى ”معالي وزير الخارجية الشيخ د. أحمد الناصر.. في ظل التطورات في أفغانستان ومتوقع اعتراف العالم في طالبان، أتمنى أن تتخذ الخارجية إجراءاتها السريعة بترشيح النائب السابق وليد الطبطبائي سفيرا للكويت في طالبان وبدر الداهوم قنصل أول السفارة، وعبدالله النفيسي الملحق الثقافي“.

معالي وزير الخارجيه الشيخ د.أحمد الناصر..بظل التطورات في أفغانستان ومتوقع إعتراف العالم في #طالبان أتمنى أن تتخذ الخارجيه إجراءاتها السريعه بترشيح النائب السابق #وليد_الطبطبائي سفيراً للكويت في طالبان و #بدر_الداهوم قنصل أول السفاره و #عبدالله_النفيسي الملحق الثقافي 🎻@anmas71 — فجر السعيد 🇰🇼 (@AlsaeedFajer) August 16, 2021

وأضافت في تغريدة أخرى ”خير من يمثل الكويت في طالبان كسفير من وجهة نظري الخاصة بصراحه مالها إلا بومساعد الدكتور وليد الطبطبائي.. كل الخبرات عنده وكلكم يعرف أنه شجاع ومقدام بالذات بالملمات… تستاهلها بومساعد فالك البيرق“.

خير من يمثل #الكويت في #طالبان كسفير من وجهة نظري الخاصه بصراحه مالها الا #بومساعد الدكتور #وليد_الطبطبائي @Altabtabie كل الخبرات عنده وكلكم عارفين إنه شجاع ومقدام بالدات بالملمات … تستاهلها #بومساعد فالك #البيرق pic.twitter.com/3b2ady64hX — فجر السعيد 🇰🇼 (@AlsaeedFajer) August 17, 2021

وعقب هذا الاقتراح، تداول بعض رواد مواقع التواصل الاجتماعي، أنباء تفيد باقتراح الطبطبائي، تعيين فجر السعيد مستشارة إعلامية في سفارة الكويت في العاصمة الأفغانية كابول.

وعلقت السعيد على ذلك، بالقول إن تلك الأنباء ”مفبركة“.

وكتبت فجر السعيد ”هذا الخبر مفبرك.. لم يطلب الأخ والصديق وليد الطبطبائي هذا الكلام.. الصحيح هو ما نشرته أنا من طلبت تعيين بومساعد سفير الكويت لدى حكومة طالبان بحكم علاقاته السابقة معهم هو والشباب الرفقاء“.

هذا الخبر مفبرك .. لم يطلب الأخ والصديق #وليد_الطبطبائي هذا الكلام 👇🏻 الخبر الصحيح هو مانشرته @NXT_NewsP انا من طلبت تعيين #بومساعد سفير الكويت لدى حكومة #طالبان بحكم علاقاته السابقه معاهم اهو والشباب الرفقاء pic.twitter.com/VbuFjmPNVn — فجر السعيد 🇰🇼 (@AlsaeedFajer) August 16, 2021

ونشر الطبطبائي عبر موقع تويتر ،خلال اليومين الماضيين، العديد من التغريدات التي أعرب من خلالها عن تأييده لسيطرة حركة طالبان على أفغانستان.

وكتب الطبطبائي في إحدى تغريداته ”طالبان ليسوا إرهابيين ولم يقوموا بأي عمل إرهابي فهي حركة تحرر وطني ذات مرجعية إسلامية، ولم يسبق أن قاموا بأي اعتداء خارج أفغانستان“.

وأضاف ”كان خطؤهم أنهم عندما استضافوا أسامة بن لادن باعتباره مجاهدا خدم أفغانستان فقام بالتخطيط من داخل أفغانستان للهجوم على أمريكا“.

وباتت أفغانستان حاليا في أيدي حركة طالبان التي تسير دوريات في شوارع كابول ودخلت القصر الرئاسي، الأحد.