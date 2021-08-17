وفاة عازف الكمان بفرقة أم كلثوم محمد ماضي

أعلنت المغنية المصرية حنان ماضي، الإثنين، وفاة والدها عازف الكمان المعروف محمد ماضي.

ودونت حنان ماضي، منشورا عبر حسابها الموثق في موقع ”فيسبوك“، قالت فيها: ”إنا لله وإنا إليه راجعون انتقل والدي العزيز محمد ماضي إلى رحمة الله اسألكم الفاتحة“.

وعازف الكمان محمد ماضي، يعد من أشهر العازفين في مصر والوطن العربي، كونه كان أشهر عازفي الكمان في فرقة كوكب الشرق ”أم كلثوم“.

وعرف محمد ماضي، بين الجمهور كعازف له بصمته في الحفلات التي أحيتها أم كلثوم، إذ كان يجلس في الصف الثاني للفرقة.

وحرص محمد ماضي على أن تصبح ابنته ”حنان“ عازفة كمان مثله بجانب الغناء إذ شجعها على تعلم الموسيقى منذ صغرها، وأتقنت العزف على آلة الكمان، والتحقت بعد ذلك بمعهد الكونسرفتوار.

وفي أحد اللقاءات التلفزيونية تحدثت حنان ماضي، عن تأثير والدها في حياتها الفنية الموسيقية، فقالت إنها كانت لا ترى والدها في المنزل بسبب كثرة انشغالاته وعدم توافق وقت تواجده معها والأسرة.

وترك محمد ماضي مصر قبيل رحيل أم كلثوم، متجها إلى سلطنة عمان وبقي مقيما بها منذ عام 1973.

وقضى محمد ماضي مشوارا طويلا مع أم كلثوم حيث كان على رأس الفرقة منذ أن تكونت، إذ كان ممن يقرأون النوتة الموسيقية.

وبدأت المغنية حنان محمد ماضي، مسيرتها الفنية عام 1989، وحققت شهرة كبيرة خلال فترة التسعينيات، كانت بداية تألقها الفني مع تتر مسلسل ”اللقاء الثاني“ وعرفها الجمهور أيضاً من خلال تتر مسلسل ”المال والبنون“.

وتزوجت حنان ماضي، من الموسيقار ياسر عبدالرحمن الذي ساهم في إنتاج أول ألبوم غنائي لها بعنوان ”عصفور المطر“، وعرفها الجمهور بشكل جيد لتستمر التجربة بألبومات ”في ليلة عشق“ 1992، و“احساس“ 1996، و“شباك قديم“ 1999، ولكن بعد ذلك انفصلت عن زوجها ومع انحدار الذوق الموسيقي توقفت عن تقديم أي ألبومات واقتصرت على غناء تترات المسلسلات، وتحيي حاليا بعض الحفلات في دار الأوبرا المصرية.